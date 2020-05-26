أقنعة مبتكرة في خدمة الرعاية الصحيّة والحماية من كورونا

تُشكّل الأقنعة المتعددة الاستعمالات حاجة أساسية في حياتنا اليومية في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك بهدف الوقاية من هذا الفيروس والتخفيف من النفايات المضرّة بالبيئة. ولذلك رأينا العديد من علامات الأزياء حول العالم تهتم بتصميم وتنفيذ الأقنعة التي تتناسق مع الأزياء لتصبح جزءاً مكمّلاً للإطلالة.

وقد لفتتنا الأقنعة التي صممتها علامة SemSem لمؤسستها ومديرتها الإبداعية عبير العتيبة زوجة سفير الإمارات في الولايات المتحدة، والمعروفة بأعمالها الخيريّة وتعاونها مع عدد من المنظمات حول العالم تهتم بالدفاع عم قضايا متعلقة بالتعليم، والصحة، والتوعية القانونية، والمساواة بين الجنسين.

حرصت العتيبة على أن تنضم SemSem إلى علامات الأزياء الفاخرة في نيويورك التي تهتم بدعم العاملين في صفوف الرعاية الصحية لمواجهة وباء كورونا. وذلك من خلال تنفيذ أقنعة واقية قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من فضلات الأقمشة المستعملة في تنفيذ أزياء هذه العلامة. وذلك تأكيداً على إيمانها بفائدة الدعم المجتمعي وحماية أولئك الذين يقفون في خط المواجهة الأمامية لهذا الوباء.

وقد خصصت SemSem حوالي 150 ألف درهم إماراتي للجمعيات الخيريّة التي تُعنى بدعم العاملين في الرعاية الصحية، كما عملت على توزيع الأقنعة على العاملين في القطاع الطبي وعائلاتهم وحتى على الجمهور العريض بهدف التوعية حول دور الأقنعة في تأمين الوقاية من انتشار الوباء. وتعكس هذه الأقنعة الفريدة أحدث توجهات الموضة كما تتناسق مع أحدث التصاميم الجاهزة التي قدمتها العلامة لهذا الموسم مما يسمح بالجمع بين الحماية والأناقة في الوقت نفسه.