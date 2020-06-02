كيت ميدلتون تلوّن شعرها.. وتقصّ لأطفالها بنفسها

خلال فترة العزل المنزلي التي فرضها انتشار وباء كورونا حول العالم، تخلّت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، عن خدمات الفريق الذي يهتم بصورتها نتيجة احتياطات التباعد الاجتماعي، ولكنها لم تتخل عن الظهور بإطلالة مشرقة وأنيقة اهتمت بكل تفاصيلها بنفسها.

فقد كشفت صحيفة The Sun البريطانية أن كيت اهتمت بقص شعرها وتلوينه بنفسها كما اهتمت بقص شعر أطفالها الأمراء: جورج، شارلوت، ولويس فما هي الخطوات التي اعتمدتها للحصول على النتيجة المرجوّة.

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اختارت كيت أن تقضي فترة العزل في منزل العائلة الواقع في الريف البريطاني برفقة أفراد أسرتها. وقد حافظت برفقة زوجها الأمير ويليام على نشاطاتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث لبيا العديد من الارتباطات باستخدام تطبيقات الفيديو بهدف تأمين المساندة للجمعيّات التي يدعمانها وللطواقم الطبيّة التي عملت بشجاعة على محاربة فيروس Covid19.

- إطلالة مشرقة في كل الظروف:

بدت كيت عند ظهورها عبر الفيديو مشرقة وأنيقة دون تكلّف رغم تخلّيها عن جزء كبير من الفريق الذي يهتم بإطلالتها. وقد لا يكون هذا الأمر صعباً عليها خاصةً أننا نتذكر اهتمامها شخصياً بماكياجها خلال زفافها في العام 2011.

كما قامت خلال فترة العزل المنزلي بقص أطراف شعرها بنفسها كما اهتمت بتلوين جذوره، أما بالنسبة لتسريحتها فحافظت في معظم إطلالاتها على تسريحة مموجة تحمل توقيع مصففها ريتشارد ورد الذي يهتم بإطلالتها منذ حوالي عشر سنوات.

وينصح ورد لتنفيذ هذه التسريحة بتطبيق مستحضر يسهّل التصفيف على الشعر الرطب ثم بتوزيع حرارة المجفف من أعلى الرأس باتجاه الشعر لتجفيفه بنسبة 80%. بعدها تأتي خطوة تمليس كل خصلة بمفردها ثم لفّها على لفافة تحافظ على ثبات تجعيدتها. وبعد الانتهاء من تمليس كامل خصلات الشعر يأتي دور فك اللفافات ثم ترتيب الشعر بتمرير الأصابع بين خصلاته، على أن يتم تثبيت النتيجة بواسطة القليل من الرذاذ المثبّت.

- قَصّة الأطفال:

تعلّمت كيت طريقة قص شعر الأطفال من والدتها كارول التي علمتها أيضاً أصول الطهي. ويؤكد المحيطون بها أنها موهوبة في هذا المجال، وما يسهّل عليها هذه المهمة أنها تملك عدة للقص مخصصة للمحترفين، تحمل توقيع مصففها الخاص ريتشارد وارد وهي لا تتردد أبداً باستعمالها لنفسها ولأطفالها.