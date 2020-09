دور الأزياء العالمية تواجه بالأسود العنصرية

شاركت دور الأزياء العالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حملة #BlackOutTuesday المناهضة للعنصرية بعد أن اكتست صفحاتها الاثنين الفائت بالأسود وبعبارة BlackLivesMatter#التي رافقت تظاهرات قامت في الولايات المتحدة للتنديد بمقتل المواطن الأميركي جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس مؤخراً.

الحملة أطلقتها سيدتان أميركيتان تعملان في صناعة الموسيقى هما جميلة توماس وبريانا أغيمنغ بعد أن أعلنتا في بيان، أن صناعة الموسيقى تؤمن مردوداً بمليارات الدولارات سنوياً وهي تعتمد في الولايات المتحدة بشكل أساسي على المواطنين السود، ولذلك من واجبهما أن تتخذا موقفا داعما لمواجهة العنصرية التي تطال هذه الفئة من المجتمع.

الموضة تتضامن مع الموسيقى:

صناعة الموضة قررت التضامن مع صناعة الموسيقى، وقد خيّم اللون الأسود على صفحات أشهر دور الأزياء العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن بعضها مثل Tommy Hilfiger عن تبرعات مادية للمنظمات التي تدعم مكافحة العنصرية والظلم الاجتماعي.

وقد دعت دور مثل Valentino، وVersace، وFendi التضامن مع حملة معاقبة الضابط المسؤول عن مقتل فلويد داعيةً إلى نبذ العنصرية. وعبّرت كلاً من دور Carolina Herrera، Celine، Prada، Dior، وChanel عن حزنها وغضبها تجاه الظلم الذي يواجهه أصحاب البشرة السمراء معلنةً عن عملها على تعزيز المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية في كل مكان.

نشرت دار Gucci في صفحتها على موقع إنستغرام كلمات للكاتبة كليو وايد تدعو لبناء مجتمع على قاعدة الحب والمساواة، فيما غيّرت Nike شعارها الشهير من Just Do It إلى For Once D’ont Do It في مقطع فيديو. وقامت شركة Adidas المنافسة لها بإعادة نشر هذا الفيديو على موقع تويتر تعبيراً عن تضامنها للدفاع عن المساواة ومناهضة العنصرية.

المصممون العرب يرفعون الصوت أيضاً:

قضية تعزيز المساواة ومناهضة العنصرية لا تخصّ المجتمع الأميركي فقط، ولذلك رأينا الأصوات الداعمة لها تنطلق من مختلف أنحاء العالم. وقد كان للمصممين العرب رأيهم الذي عبروا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، فاكتسح السواد صفحات كل من إيلي صعب، ربيع كيروز، جورج شقرا، جورج حبيقة، ريم عكرا، رامي العلي، ومحمد آشي... فيما فضّل كل من زهير مراد وطوني ورد نشر صور معبّرة لأيادي متشابكة من أعراق مختلفة دعماً لمناهضة العنصرية. وقد نشر كل من نيكولا جبران وحسين بظاظا قلوباً سوداء في دعوة لرفض العنصرية والتمييز بين البشر.