هذا هو السبب وراء ضرورة تجنّب النوم بشعر رطب

يمكن للنوم بشعر رطب أن يترافق مع انعكاسات سلبيّة على جمال الشعر وصحته. تعرّفوا فيما يلي على الأسباب الكامنة وراء ضرورة تجفيف الشعر جيداً قبل النوم.

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الاستحمام قبل النوم والذهاب بشعر رطب إلى السرير دون أن يعلموا أن لهذه العادة سلبيّات عديدة. أوّلها تعرّض ألياف الشعر للتلف، فالشعر المبلل يعاني من ضعف في غلافه الحامي وفي القشور التي تكوّن حاجزاً عازلاً لقلب الشعر عن العوامل الخارجية. هذا ما يؤكده أطباء الجلد الذين يكشفون عن مخاطر النوم بشعر رطب على الشعر نفسه وعلى فروة الرأس.

ويشير الخبراء إلى أن الاحتكاك المتكرر للشعر الرطب بالوسادة يؤدي إلى تكسّره بسهولة خلال النوم، كما أن اجتماع الرطوبة مع حرارة الجسم، والوسادة التي تكون عادةً حاملة لأجسام مجهريّة متنوّعة يولّد بيئة مؤاتية لنموّ الفطريات والبكتيريا. وهذا ما قد يؤدي إلى ظهور القشرة وغيرها من المشاكل الجلديّة التي تطال فروة الرأس. كما أن انخفاض حرارة الجسم قليلاً خلال الليل يزيد من تأثير برودة الشعر الرطب مما يتسبب بآلام في الرأس والعنق.

- حلول ممكنة:

إن النوم بشعر رطب ليس مضراً بحدّ ذاته، ولكن تبنّي هذه العادة بشكل متكرر قد يؤدي إلى مشاكل تختلف حدّتها باختلاف نوع الشعر وردّة فعله. ولذلك يُنصح في هذه الحالة بلفّ الشعر بمنشفة لدى الاضطرار للخلود إلى النوم بشعر رطب، فمن شأن هذه الحيلة أن تساعد في امتصاص المنشفة للرطوبة وتجفيف الشعر بشكل أسرع.

من الضروري أيضاً تجنّب تسريح الشعر كثيراً وهو رطب لأن ذلك يتسبب بتكسّره ويُفقده لمعانه الطبيعي، كما يشكّل ربط الشعر وهو رطب خطوة تتسبب بتكسّر أليافه. والأهم في هذه المرحلة أن يتم التعامل مع الشعر الرطب بلطف كونه يكون في أضعف حالاته.

ينصح الخبراء باستعمال القليل من زيت جوز الهند على الشعر الرطب لتغذيته وتنعيمه وحمايته من العوامل الخارجية، على أن يتم فرك هذا الزيت بين راحتيّ اليدين لتسخينه قليلاً ثم تمريرهما بعد ذلك بين خصلات الشعر. كما يمكن استعمال زيت جوز الهند بدل الكونديشنر على الشعر أثناء غسله وتركه لمدة دقيقتين قبل شطفه، أو تطبيقه كقناع على الشعر لعدة ساعات قبل غسله بالشامبو والماء. يمكن أيضاً تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند قبل النوم وتركه عليها طوال الليل ثم غسله في الصباح.