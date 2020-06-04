5 خطوات أساسيّة مضادة للتجاعيد في متناول الجميع

من الممكن تمليس التجاعيد، وتعزيز الإشراق، والحفاظ على استدارة مثالية للوجه من دون اللجوء إلى الحقن التجميلية أو عمليات شد البشرة. يكفي التقيّد ببعض الخطوات الأساسية المضادة للتجاعيد، فهي في متناول الجميع نظراً لسهولة تطبيقها في المنزل وعدم تطلّبها أي مستحضرات أو أدوات مكلفة.

1- اِستعمال مستحضر الحماية من الشمس طوال العام:

تُشير الإحصاءات أن 75 بالمئة من الإشعاعات ما فوق البنفسجية التي نتعرض لها لا تكون في فصل الصيف بل في الفصول المتبقية. وأن 90 بالمئة من الشيخوخة المبكرة التي تطال البشرة ناتجة عن التعرّض لهذه الإشعاعات. ولذلك يُنصح باختيار كريم نهار مزوّد بعامل حماية يتراوح بين 15 و25spf بشكل يومي، واستعمال مستحضر يكون رقم حمايته أعلى لدى التعرّض المباشر للشمس على الشاطئ أو خلال قضاء الوقت في الطبيعة.

2- تقشير البشرة مرة أسبوعياً:

يساهم التقشير في تخليص البشرة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها والتي تتسبب في خنقها وحرمانها من الإشراق. وهو يعزّز قدرة البشرة على التنفّس والتجدد كما ينشّط الدورة الدمويّة الصغريّة في الجلد. ولذلك يُنصح بتقشير بشرة الوجه والجسم مرة أسبوعياً شرط اختيار مقشر مخصّص لكل منهما يحترم متطلباتهما ويسمح للبشرة بأن تحافظ على إشراقها ونعومتها.

3- جلسة بوتوكس ذهنيّة:

هذه الجلسة ليست إلا تمرينا يُنصح بتطبيقه مرة يومياً. اختاري مكاناً هادئاً، أغلقي عينيكِ ثم حاولي أن تتصوري ذهنياً جميع عضلات وجهكِ وحاولي أن تجعليها تسترخي الواحدة تلو الأخرى. فمن شأن هذا التصوّر الذهني أن يزيل التوتر عن قسمات وجهكِ ويملّسها دون الحاجة لأي مستحضرات كيميائية.

4- ترطيب مزدوج:

استعيني بكافة قنوات الترطيب لتعزيز نعومة وشباب بشرتكِ. رطّبيها من الداخل بشرب 8 أكواب من الماء يومياً على أن تتناولي كوباً من الماء مضاف إليه عصير حبة من الليمون صباحاً على الريق للاستفادة من الخصائص المزيلة للسموم التي يتمتع بها هذا المشروب. ولترطيب البشرة من الخارج رشّي عليها صباحاً رذاذ المياه المعدنيّة ثم طبّقي عليها الكريم المرطب أو المضاد للتجاعيد وانتظري ربع ساعة قبل أن تضعي عليها طبقة ثانية من هذا المستحضر.

5- النوم على وسادة من الساتان:

احمي بشرتكِ من الاحتكاك مع قساوة الأقمشة القطنية باختيار وسادة من الساتان تؤمن النعومة للبشرة وتحميها من ظهور التجاعيد المبكرة. وتبقى الأفضلية لوضعية النوم على الظهر كونها تقلل من ظهور التجاعيد أيضاً.

- صح أم خطأ:

بعض المعلومات المتداولة حول تعزيز شباب البشرة تكون من الأخطاء الشائعة. اكتشفي 5منها فيما يلي:

• تدليك البشرة يعزّز شبابها:



صح: يساهم التدليك في تنشيط الدورة الدمويّة والعضلات مما يعزّز ليونة البشرة ونضارتها. استفيدي من تطبيق الكريم صباحاً ومساءً لتدليك بشرتك، فمن شأن ذلك أن يساهم في نفاذ عناصر الكريم إلى عمقها.

• التعرّض للشمس يعزّز شبابها:

خطأ: إن الحفاظ على شباب البشرة يعتمد على ترطيبها جيداً وحمايتها من الشمس، خاصةً أن التعرّض المباشر للشمس دون استعمال مستحضرات حماية يتسبب في جفاف البشرة وظهور بقع داكنة عليها كما يفقدها الليونة ويقضي على مخزونها من الكولاجين.

• الحمية المزيلة للسموم تعزّز شبابها:

صح: هي تُعرف أيضاً بإسم حمية "الديتوكس" وتكون غنيّة بالأطعمة المضادة للأكسدة والتي تغذي البشرة بفضل غناها بالفيتامينات من فئة A وC وE. على أن تترافق مع حمامات بخار تنقّي البشرة يتبعها شطفها بالماء البارد للمساعدة على انقباض مسامها وتعزيز متانتها.

• الأطعمة المالحة تعزّز شبابها:

خطأ: يتسبب النظام الغذائي الغنيّ بالملح في زيادة ضغط الدم مما يؤدي إلى تدمير الكولاجين الموجود في البشرة ويسرّع شيخوختها.

• الحواجب العريضة تعزّز شبابها:

صح: تساهم الحواجب الطبيعيّة العريضة والداكنة في جعل قسمات الوجه أكثر نعومة، ولذلك يُنصح بالاستعانة بظلال الحواجب أو بقلم تظليل الحواجب بلون أفتح قليلاً من لون الشعر لتصحيح وتكثيف رسمة الحاجبين.