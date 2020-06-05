"تجعيدة الرسائل النصيّة" في العنق.. هذه أسبابها وسُبل علاجها

تظهر على العديد من الأشخاص تجعيدة أفقية في وسط العنق، وذلك نتيجة الاستعمال المكثّف للهاتف الذكي لساعات طويلة. وهي تُعرف باسم "عقد فينوس" أو "تجعيدة الرسائل النصيّة" Text Neck Wrinkle.

تتميّز بشرة العنق بكونها رقيقة جداً ومعرّضة على مدار الأيام للاعتداءات الخارجية، كتبدل حرارة الطقس، الإشعاعات ما فوق البنفسجيّة، الاحتكاك المتكرر بالثياب، والأكسسوارات، والمجوهرات. كما أنها تتأثر بالحركات المتكررة للرأس.

قد يعتقد البعض أن "تجعيدة الرسائل النصيّة" تظهر مع التقدّم في السن عندما تتعرض البشرة للترهل وفقدان الليونة، لكن في الحقيقة أن هذه التجعيدة تطال بشكل أساسي الشباب ممن يستعملون الهواتف الذكية لساعات طويلة بشكل يومي. إذ إن وضعيّة انحناء الرأس باتجاه الهاتف تتسبب بضغط على العظام والعضلات في هذه المنطقة وتحفر تجعيدة أفقية في وسط العنق. ولذلك ينصح الخبراء بضرورة العناية بالعنق من خلال الاعتماد على الخطوات والتقنيات التالية.

الكريمات والتدليك لشدّ العنق

معظمنا يعتني ببشرة الوجه وينسى العناية بالعنق رغم كونه منطقة حساسة جداً في الجسم تظهر عليها علامات العمر في وقت مبكر. ولذلك ينصح الخبراء بتبنّي عادة تطبيق كريم النهار وكريم الليل على بشرة الوجه والعنق وأعلى الصدر، على أن يتمّ تسخين الكريم بين راحتيّ اليدين قبل مدّه وتدليكه على المنطقة الممتدة من أعلى الجبين إلى أعلى الصدر، وبحركات ممكن أن تكون تصاعديّة لشدّ البشرة أو تنازليّة لتصريف المياه المحتبسة فيها.

تلعب هذه الخطوة دوراً وقائياً يؤخر ظهور التجاعيد في منطقتي الوجه والعنق على السواء. أما إذا كانت تجاعيد العنق موجودة، فمن الأفضل اختيار كريم مضاد للتجاعيد يتوجه إلى هذه المنطقة بشكل خاص ويكون غنياً بعناصر تشدّ البشرة وتعزز متانتها كما تعمل على تغذيتها وتمليسها.

تمارين خاصة بالعنق

يُنصح بتبنّي عادة شدّ العنق إلى الوراء عدة مرات في اليوم للتخفيف عن مخاطر الانحناء إلى الأمام التي يفرضها استعمال الهاتف الذكي. كما ينصح الخبراء بإجراء تمرين بسيط مفيد في هذا المجال يبدأ بإمالة الرأس قليلاً ثم إدارته حوالي 45 درجة إلى اليمين ثم إلى اليسار بعد تثبيت اليدين فوق بعضهما على العنق. من شأن هذا التمرين أن يُريح عضلات العنق مما ينعكس إيجاباً على البشرة.

علاجات تجميليّة تملّس العنق

معظم علاجات التجميلية التي تملّس هذه المنطقة من الجسم تطال البشرة الممتدة من العنق إلى أعلى الصدر. وهي تعتمد بشكل أساسي على تنظيف وترطيب وتغذية هذه المنطقة بالإضافة إلى شدّها بتقنيّات كهربائية تعيد إليها الحيوية وتعالج تجاعيدها.

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بعض العلاجات تستعين بأشعة "ليد" والأشعة ما فوق الصوتية لشد البشرة، خاصةً أن الضوء الأصفر يساعد في تخفيف التجاعيد وتنشيط إنتاج الإلستين والكولاجين والفيبروبلاست في البشرة. ويتم الخلط في بعض العلاجات بين أشعة "ليد" والتقنيات الكهربائية مما يسهّل وصول العناصر الفعالة إلى عمق البشرة بالإضافة إلى تنشيط الأنسجة والعضلات. تبدأ النتائج بالظهور منذ الجلسة الأولى للعلاج ولكن النتائج النهائية تحتاج إلى حوالي 5 جلسات على أن يفصل بين الجلسة والأخرى مدة أسبوعين.

الحمض الهيالوريني لتعبئة تجاعيد العنق

عندما تكون تجاعيد العنق واضحة، يُنصح باللجوء إلى تقشير هذه المنطقة بحمض التريكلوراسيتيك في معهد التجميل. يساعد هذا الأمر في إزالة طبقاتها العليا وإفساح المجال أمام ظهور طبقة جديدة من الجلد. وقد يلجأ طبيب الجلد إلى تعبئة تجاعيد العنق من خلال حقنها بالحمض الهيالوريني السائل الذي يستمر مفعوله حتى 12 شهر.