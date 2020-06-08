مبادرة بريطانية لتصنيع أقنعة أنيقة وصديقة للبيئة

أعلن مجلس الأزياء البريطاني عن مبادرته لتصنيع وبيع أقنعة مستدامة وقابلة لإعادة الاستخدام، تحمي من انتشار فيروس كورونا. وقد تعاون في هذا الإطار مع مجموعة مؤلفة من 6 دور أزياء بريطانية بارزة هي: Halpern، وJulian Macdonald، وLiam Hodges، وMulberry، وRaeburn، وRixo.

كما أثمر هذا التعاون عن مجموعة من الأقنعة الواقية المرفقة بأغلفة صديقة للبيئة، يمكن استعمالها عدة مرات للتقليل من النفايات والحد من انتشار الوباء في بريطانيا والعالم، خاصة أنها قابلة للشحن على الصعيد الدولي.

تأتي هذه الأقنعة الأنيقة في مجموعات من ثلاثة تحمل توقيع Julian Macdonald، Rixo، وLiam Hodges أو Mulberry، Raeburn، وHalper.

أما الهدف منها فليس فقط تأمين الحماية من انتشار الفيروس بطريقة مستدامة، ولكن أيضاً جمع مليون جينيه إسترليني يعود ريعها للأعمال الإنسانية وتحديداً إلى المؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال رعاية الطفولة، ومنها: المؤسسة التابعة لمجلس الأزياء البريطاني، ومنظمة Wings of Hope التي تهتم بالأطفال.

إلى ذلك صرّحت المديرة التنفيذية لمجلس الأزياء البريطاني، كارولين راش: "تحولت الموضة مؤخراً إلى قوة عالمية موحدة، واليوم أكثر من أي وقت مضى علينا أن نتعاون معاً لدعم بعضنا البعض خلال هذه الأوقات الصعبة"، مشددة على أن "هدفنا هو المساهمة في المعركة ضد كوفيد-19 مع الحفاظ على معدات الحماية الشخصية الحيوية المخصصة للطاقم الطبي. ومن خلال هذا المشروع لا نحتفل بإبداع المصممين البريطانيين فحسب، لكننا نعمل أيضاً للدفاع عن الاستدامة في وقت الأزمات".

وكان تم الإعلان عن هذا المشروع بعد تعميم الحكومة البريطانية لإرشادات توصي بارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكناً. كما يتم بيع هذه الأقنعة غير الطبية في مجموعات من ثلاثة، قابلة لإعادة الغسل ومرفقة بحقيبتين صغيرتين لحفظها مقابل 15 جنيهاً إسترلينياً. وهي متوفرة على موقع مجلس الأزياء البريطاني britishfashioncouncil.com.