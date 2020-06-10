"تجعيدة الأسد".. عادات يوميّة تملّسها وتخفي معالمها

تظهر "تجعيدة الأسد" عند قطب الحاجبين لتضفي قساوة على ملامح الوجه. وهي غير مرتبطة بالتقدّم بالعمر، حيث إنها تندرج ضمن التجاعيد التعبيرية التي يمكن تمليسها بتبنّي بعض العادات اليومية المفيدة.

أسوأ ما في هذه التجعيدة هي أنها تحفر مكاناً لها في الوجه ما يجعل من تمليسها أمراً صعبا، لكن لحسن الحظ يمكن التخلص منها في مراحلها الأولية بأساليب خفيفة دون الحاجة إلى حقن البوتوكس أو الجراحة التجميلية.

التدليك

تعتمد الوقاية من ظهور "تجعيدة الأسد" على تدليك منطقة الجبين وبين الحاجبين لدى تطبيق كريم النهار أو الليل أو الكريم المضاد للشيخوخة. استعيني بإصبعي السبابة والأوسط من كل يد لرسم حرفيّ V متواجهين عند فتحتهما على مستوى الحاجبين، ثم حرّكي الأصابع إلى الأمام والخلف بحيث تلتقي بين حاجبيكِ. تبنّي هذه العادة في روتينكِ التجميلي اليومي لتمليس هذه المنطقة.

تمارين الوجه

تحتاج عضلات الوجه إلى التمرين للحفاظ على نشاطها. ابدأي بوضع اليد على الجبين مع الحفاظ على تباعد الأصابع وتوجهها نحو الحاجب. شدّي الجبين بقوة باتجاه أعلى المخ بواسطة اليد وقومي في الوقت نفسه بتحريك الحاجبين صعوداً ونزولاً بنعومة. كرري هذا التمرين 5 مرات متتالية وسوف تلاحظين بعد اعتماده أن خط حاجبيكِ ارتفع قليلاً وأصبحت نظراتكِ مرتاحة. يُنصح بممارسة هذا التمرين مرة كل يومين.

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من التمارين المفيدة للوقاية من ظهور تجاعيد الجبين نذكر أيضاً: وضع الإبهامين عند بداية الحاجبين وتحريكهما بشكل أفقي باتجاه الصدغين كما لو أنكِ تقومين بتمليس هذا الخط بقوة. كرري التمرين بعد تثبيت الإبهامين فوق الحاجبين وانهيه بمدّ لسانكِ إلى خارج الفم لشدّ عضلات الفكين وتأمين الاسترخاء للوجه. كرري هذا التمرين 3 مرات يومياً.

كما أن تمرين الضغط بواسطة أطراف الأصابع على مناطق محددة من الوجه يساهم بتقليل التجاعيد. ولتنفيذ ذلك، استعيني بأطراف أصابعكِ للضغط على نقاط الوجه المستعملة في تنفيذ تقنيات الوخز بالإبر الصينيّة. ضعي أصابع السبابة والأوسط والخنصر من كل يد على الحاجب الموازي لها وقومي بحركات ضغط خفيفة من بداية الحاجب إلى نهايته. في الوقت نفسه، قومي بقطب الحاجبين لحوالي 3 ثوانٍ ثم ارخيهما، فممارسة هذين التمرينين مع بعضهما البعض مفيد جداً لتمليس التجاعيد إذا تمّ تنفيذهما 10 مرات يومياً.

اعتماد النظارات الشمسية والطبية

إذا كان قطب الحاجبين هو السبب الرئيسي لظهور "تجعيدة الأسد"، فإن استعمال النظارات الشمسيّة لدى الخروج من المنزل مفيد جداً لتجنيبنا هذه العادة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس. أما إذا كنتِ تلاحظين أنكِ تعمدين إلى قطب الحاجبين أثناء القراءة ومشاهدة التلفاز وتصفح الهاتف الذكي أو الكومبيوتر، فقد يدلّ ذلك إلى أنك بحاجة إلى نظارات طبيّة تعمل على تصحيح مشاكل نظركِ وبالتالي تخفف من عادة قطب حاجبيكِ التي ستؤدي حتماً إلى ظهور "تجعيدة الأسد".