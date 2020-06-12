في لندن.. كيف سيكون أسبوع الموضة بدون عروض؟

ينطلق اليوم أسبوع لندن للموضة بصيغة رقميّة لأول مرة في تاريخه. هذه الفعالية الاختباريّة سوف تمتدّ على 3 أيام، وهي تأتي بعد أن أعلن مجلس الأزياء البريطاني منذ أكثر من شهرين عن إلغاء أسبوع الأزياء الرجالية الذي يُقام عادةً بلندن خلال شهر يونيو/حزيران من كل عام. الإلغاء تلاه قرار باستبدال هذه الفعالية بتنظيم أسبوع للأزياء المختلطة يحترم تدابير التباعد الاجتماعي ولذلك سيُقام بشكل افتراضي وبدون أي عروض يحضرها الجمهور.

وتمّ الكشف منذ بضعة أيام عن برنامج هذا الحدث الذي سيشهد مشاركة خجولة للأزياء النسائية ومن بينها ما سوف تقدّمه المصممة الموهوبة Roksanda التي ستقدّم تصاميمها في إطار برنامج "مفكرة مصممو أسبوع لندن" LFW Designer Diary. وكان أعلن مجلس الأزياء البريطاني في بيان صحفيّ له: "إن هذه التجربة الرقميّة الجديدة سوف تكون نقطة لقاء للمهتمين بقطاع الموضة، من خلال لقاءات، مدوّنات صوتيّة، اعترافات مصممين، محاضرات افتراضية، وعروض رقميّة. وهذا ما سيسمح للمصممين أن يتحدثوا عن قصصهم ويشاركوا الخبرات التي عاشوها خلال الأشهر الماضية."

وكانت المعطيات التي نشرتها Oxford Economics، المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، أكدت على الأهمية التي يحتلّها قطاع الموضة في الاقتصاد البريطاني. إذ ساهم هذا القطاع خلال العام 2019 بحوالي 39 مليار يورو في إجمالي الناتج المحلي وبزيادة 9,38 بالمقارنة مع عام 2018. أما عدد الأشخاص العاملين في هذا القطاع ببريطانيا فيقدّر بحوالة 890 ألفاً.



عرض افتراضي

تتضمّن روزنامة أسبوع الموضة البريطانية 51 حدثاً يفتتحه اليوم ظهراً الفنان جايمس ماسياه ويُختتم يوم الأحد في الساعة الثامنة مساءً بعرض افتراضي مباشر لدار Mulberry. من الفعاليات اللافتة خلال هذا الأسبوع لقاء مع المصمم البريطاني ذات الأصول التركية- القبرصيّة حسين شالايان. وحوار مع ديلان جونز الذي يشغل منصبيّ رئيس تحرير مجلة GQ ورئيس مجلس الموضة البريطاني.

من فعاليات هذا الأسبوع أيضاً تسجيل فيديو يجمع أكثر من 20 مصمم بريطاني صاعد بالإضافة إلى عروض رقميّة لمصممين استطاعوا إثبات أنفسهم في المشهديّة الحالية للموضة البريطانية أمثال: Lou Dalton، وPreen، وCharles Jeffrey Loverboy، وBianca Saunders. ولكننا سنشهد أيضاً على غياب لمجموعة من أبرز وأعرق الدور البريطانية أمثال Burberry التي دأبت مؤخراً على تقديم مجموعات مختلطة خلال أسابيع الموضة النسائية أو علامة Jonathan Anderson التي اعتادت على تقديم عروضها في باريس. وتخطط Burberry لتنظيم عرض مختلط خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل يجمع بين الخصائص الواقعية والافتراضيّة ويمكن أن يتم تقديمه مع أو بدون جمهور.

- نسخة رقمية:



في هذه النسخة الرقميّة التجريبيّة لأسبوع الموضة، سوف تعتمد لندن على دعم منصّات رقميّة فاعلة في مجال الموضة منها موقع Farfetch الذي سيحتفل بالموضة البريطانية على طريقته وموقع The Webster الذي سينشر فيلماً ثلاثيّ الأبعاد مع مصممة الأزياء والمجوهرات ناتاشا زينكو.

قرر مجلس الأزياء البريطاني أن يقسّم برنامج هذا الأسبوع، الممتد على 72 ساعة، إلى 3أقسام: "برنامج أسبوع لندن للموضة"، "مصممون وملامح"، و"الاستكشاف" الذي سيتضمّن حواراً بين رئيس تحرير مجلة "فوغ" بنسختها البريطانية إدوارد إينينفول وعمدة مدينة نيويورك ساديك خان حول العنصرية الممنهجة. ولمواكبة أسبوع لندن للموضة سوف يقوم متجر "غاليري لافاييت الفرنسي الشهير" بدعوة 10 مصممين بريطانيين لعرض تصاميمهم كما سيتم تقديم مسرحية افتراضية مواكبةً لأول أسبوع موضة رقمي تشهده العاصمة البريطانية.