الشيكاكاي بودرة نباتية هندية تُغني عن الشامبو والصبغة

يتمّ استخراج بودرة الشيكاكاي من شجرة الأكاسيا كونسينا التي تنتشر بشكل كبير في السهول الدافئة لوسط وجنوب الهند. تتميّز هذه البودرة النباتية بخصائصها المقوّية للشعر والمعزّزة لكثافته. هذه البودرة أحد أسرار جمال شعر النساء الهنديّات اللواتي يواظبن على استعمالها، فهي تحلّ مكان الشامبو والصبغة في الوقت نفسه.

من السهل الحصول على هذه البودرة من متاجر بيع المنتوجات الهنديّة. وهي تتميّز بثمنها المنخفض وسهولة استخدامها. وعند خلطها بالماء، تتحوّل إلى عجينة منظّفة للشعر تعالج مشاكله الأكثر شيوعاً وتعزز كثافته ولمعانه.

خصائص مميّزة

تعمل بودرة الشيكاكاي على تنظيف فروة الرأس والشعر بنعومة. وهي تمنع تشابكه وتسهّل تخليصه كما تعزز نموّه. تناسب هذه البودرة كافة أنواع الشعر، وتساهم في محاربة تساقطه وفقدانه للحيوية كما أنها فعالة في تغذية الشعر الملوّن وتغني عن استعمال الصبغة كونها تترك لوناً بنياً على الشعر الأبيض.

موضوع يهمك لكل من يسأل عن أفضل مكان لحفظ العطور في فصل الصيف، إليكم رأي الخبراء في الظروف المناسبة لتخزين العطور وحمايتها من التلف... هل تكون الثلاجة أفضل مكان لحفظ العطور في الصيف؟ العربية ستايل

تتميّز بودرة الشيكاكاي بغناها بمادة السابونين النباتي الذي يكسبها مفعولاً منظفاً بنعومة. وهي مستحضر غير ملوّث ويحترم البيئة، يمكن إضافته إلى خلطات الأقنعة الطبيعيّة التي تحافظ على صحة الشعر وتعزز إشراقه.

يتحدث خبراء العناية الطبيعية عن غنى هذه البودرة بفيتامين D وC مما يجعلها مغذية للشعر. وهي تتمتع بخصائص مضادة للفطريات والقشرة، ومرطبة لفروة الرأس ومضادة للحكّة. كما تعمل على تأخير ظهور الشيب كونها تحافظ على شباب الشعر.

خلطات تعتني بالشعر وتحلّ مشاكله

يقولون عن الشيكاكاي إنه النبات الذي يُغني عن استعمال الشامبو. تعرّفوا على بعض استعمالاته فيما يلي:

• لتحضير خلطة منظّفة للشعر، يكفي وضع 4 ملاعق كبيرة من هذه البودرة في كوب من الماء الدافئ والتحريك للحصول على عجينة رخوة يتم تطبيقها على الشعر الرطب وتدليكها لمدة 3 دقائق قبل شطفها جيداً بالماء.

• لتحضير زيت مغذٍ للشعر، يكفي خلط ملعقة صغيرة من هذه البودرة مع مقدار نصف فنجان من زيت جوز الهند، أو زيت الأفوكادو، أو زيت الحبق. يُترك هذا الخليط ليرتاح لبضعة أسابيع مع رجّ العبوة بين الحين والآخر، على أن يتم استعماله على الشعر مرة أو مرتين أسبوعياً قبل الشامبو.

• لتحضير قناع يحارب جفاف الشعر، يكفي خلط كوب من الزبادي وملعقتين كبيرتين من بودرة الشيكاكاي، على أن يتم تدليك الشعر وفروة الرأس بهذا الخليط، ثم يترك لـ20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء وغسل الشعر بالشامبو. يُنصح بتطبيقه مرة كل يومين وستبدأ النتائج بالظهور منذ الأسبوع الأول.

• للوقاية من تقصّف أطراف الشعر، يكفي خلط مقدار فنجان من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من بودرة الشيكاكاي ثم غلي المزيج لخمس دقائق وتركه يبرد قبل وضعه في وعاء زجاجي محكم الإغلاق. يُستعمل هذا الخليط مرتين أسبوعياً لتغذية أطراف الشعر وحمايتها من التقصّف.