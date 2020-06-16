6 وصفات للتخلّص من مشكلة الأظافر الضعيفة

تندرج الأظافر الضعيفة والمتكسّرة ضمن المشاكل التجميلية الشائعة التي تبحث دائماً عن حلول جديدة. ولكن يبدو أن هناك مجموعة من الوصفات الطبيعيّة القديمة التي أثبتت على مر السنوات فعاليتها في تقوية الأظافر.

ويُشكّل الكيراتين المكوّن الأساسي للأظافر. لكن تعرّض هذه الأخيرة لاعتداءات الغسل المتكرر لليدين وللنقص في مواد مثل الحديد والزنك والسيلينيوم، والبروتينات، والفيتامينات من فئةA وB يجعلها عرضة للتقصّف، والتكسّر. للحد من هذه المشاكل جربوا هذه الوصفات الغنية بالزيوت النباتية والأساسية.

1- زيت الزيتون لتليين الجليدات:

يساعد زيت الزيتون في تغذية الأظافر وتليين الجليدات المحيطة بها، أما عصير الليمون فيتمتع بخصائص مقوّية. ولذلك يُنصح بتدليك الأظافر والجليدات المحيطة بها بخليط مؤلف من مقدار ملعقتي زيت زيتون والمقدار نفسه من عصير الليمون. يُترك هذا الخليط على الأظافر لمدة 5 دقائق قبل شطفه جيداً، على أن يتم تطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لتغذية الأظافر وتقويتها في الوقت نفسه.

2- قناع عصير الليمون المقوّي:

تلعب هذه الوصفة دور قناع يعتني بالأظافر. ولتحضيرها يكفي خلط عصير حبة من الليمون مع مقدار ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. يسخّن الخليط لمدة 30 ثانية في المايكروويف على أن يتم نقع أطراف الأصابع فيه لمدة 4 دقائق قبل شطفها وتدليكها ببضع قطرات من زيت الأرغان.

3- خليط 3 زيوت مغذية للأظافر:

تؤمن هذه الوصفة علاجاً فعّالاً للأظافر الضعيفة والقابلة للتكسّر. لتحضيرها يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من زيت عشبة لسان الثور النباتي، ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا النباتي، و30 نقطة من زيت الليمون الأساسي. يُستعمل هذا الخليط يومياً قبل النوم لتقوية الأظافر وتعزيز نموّها.

4- زيت زروع القمح لترطيب الأظافر:

تحتاج الأظافر إلى الترطيب والتغذية بشكل يومي، فتعرضها للجفاف يجعلها ضعيفة وقابلة للتكسّر. لتحضير خلطة مفيدة في هذا المجال، يكفي 3 ملاعق كبيرة من زيت زروع القمح مع 5 نقاط من زيت الليمون الأساسي على أن يتمّ تدليك الأظافر بهذا الخليط كل ليلة قبل النوم.

5- خليط الماء والليمون المقوّي:

إذا كنت تنزعجين من استعمال التركيبات الزيتيّة على الأظافر واليدين، ننصحك بإضافة عصير نصف حبة من الليمون إلى مقدار فنجان من الماء ونقع الأظافر بهذا الخليط لحوالي 20 ثانية. على أن يتم تكرار هذا العلاج بشكل يومي لمدة أسبوع على الأقل قبل ملاحظة أي تحسّن في هذا المجال.

6- تدليك الأظافر بزيت اللوز الحلو:

يتميّز زيت اللوز الحلو بخصائصه المغذية، أما عندما يتم خلطه مع زيت الليمون الأساسي فيتحوّل إلى علاج فعّال جداً لتقوية الأظافر وحمايتها من الجفاف والتكسّر. يُنصح باستعماله 3 مرات أسبوعياً على مدار العام. لتحضير هذه الوصفة، يكفي خلط ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو و3 قطرات من زيت الليمون الأساسي على أن يتم تدليك الأظافر بها لتغذيتها وتقويتها.