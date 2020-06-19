تطبيق العطر على الشعر مؤذ.. فهل من بديل؟

يُشكّل تطبيق العطر على الشعر خطوة تلحق الأذى به، ولذلك يوصي الخبراء بالابتعاد عنها والبحث عن أساليب أخرى تؤمن المفعول نفسه.

يساهم الشامبو والكونديشنر في تنظيف الشعر، تنعيمه، وتعطيره في الوقت نفسه، إلا أن مفعولهما في مجال التعطير لايدوم طويلاً. ولذلك يلجأ البعض إلى استعمال العطر الخاص بالجسم لتعطير الشعر.

ولكن تطبيق العطور على الشعر يبقى فكرة سيئة رغم أن خصلاته تحتفظ بالنفحات العطريّة لفترة طويلة. والسبب يعود إلى غنى العطور بمادة الكحول التي تعتبر أحد ألدّ أعداء ألياف الشعر وفروة الرأس. فهي يمكن أن تسبب جفاف، وحكّة، وتهيّج، وقشرة في فروة الرأس بالإضافة إلى التسبب بجفاف الشعر وتقصّفه.

أساليب مختلفة لتعطير الشعر

يُشكّل الرذاذ المعطّر للشعر حلاً مناسباً لتعطير الشعر بشكل آمن. وهو متوفر في المجموعات الخاصة بأبرز العطور العالميّة. ولكنه ليس الطريقة الوحيدة لتعطير الشعر فهناك أساليب أخرى فعّالة وأقل كلفة تقوم بهذه المهمة بطريقة طبيعيّة وآمنة.

• ماء الورد:

أضيفي مقدار نصف كوب من ماء الورد إلى ماء شطف شعركِ أو طبّقي ماء الورد مباشرةً على فروة رأسكِ وسترافقكِ الرائحة الذكيّة لهذا المكوّن لفترة طويلة.



يتميّز ماء الورد بغناه بالفيتامينD وE، وهو يحافظ على نعومة الشعر وشبابه بالإضافة إلى تغليفه برائحة ذكيّة.

• الفانيللا وزيت البرتقال:

أضيفي القليل من مسحوق أو روح الفانيللا إلى الشامبو الذي تستعملينه وسوف تتفاجئين بالرائحة الذكيّة التي يتركها على شعركِ. يمكن أيضاً إضافة القليل من زيت البرتقال الحلو إلى الكونديشنر الذي تستعملينه عادةً وسوف يترك هذا الخليط رائحة ذكيّة على شعرك.

• الزيوت العطريّة:

اختاري الزيت العطري الذي تفضلينه وأضيفي بضع قطرات منه إلى عبوة الشامبو الذي تستعملينه، فمن شأن ذلك أن يجعل رائحته تبقى على شعركِ لعدة أيام. يمكنكِ أيضاً وضع بضع قطرات من الزيوت العطرية على الفرشاة أو المشط الذي تستعملينه لتمشيط شعركِ وتعطيره في الوقت نفسه. أو يمكنكِ وضع بضع قطرات من الزيت العطري على يديكِ وامسحي بها شعركِ. جرّبي زيت اللافندر أو المونوي التي تترك على الشعر رائحة صيفيّة منعشة.

• العطور الطبيعيّة:

جرّبي العطور الطبيعيّة مثل العود والسلسبيل والمسك الأبيض. ضعي منها بضع قطرات على شعركِ بعد غسله وتجفيفه، فهي تضيف اللمعان والرائحة الذكيّة على الشعر لعدة أيام.

• عصير الليمون:

قومي بتوزيع مقدار فنجان صغير من عصير الليمون على الشعر قبل الاستحمام، أتركيه لبضع دقائق ثم اشطفي شعركِ جيداً بالماء قبل غسله. وستلاحظين كيف أن هذا العصير الطبيعي يخلص الشعر من الروائح الكريهة الناتجة عن الإفرازات الزهميّة والتلوث ليغلفه برائحة منعشة.

• القرفة:

أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة إلى عبوة الكونديشنر الذي تستعملينه وطبّقيه على الشعر لمدة 3دقائق قبل شطفه كالعادة. واستمتعي بالرائحة الذكيّة التي يتركها هذا الخليط على الشعر.

• زيت المسك:

أضيفي القليل من زيت المسك الأساسي إلى عبوة الزيت التي تستعملينها عادةً لترطيب شعركِ بعد غسله وتجفيفه. وسوف تلاحظين أن الشعر يمتصّ جيداً النفحات العطريّة التي تنقلها الصيغ الزيتيّة ويحتفظ بها لعدة أيام.

• خليط زيوت الورد والياسمين:

امزجي القليل من زيت الورد مع الكمية نفسها من زيت الياسمين، ودلّكي فروة رأسكِ بهذا الخليط ثم اتركيه عليها طوال الليل. على أن يتم غسل الشعر في صباح اليوم التالي بشامبو ناعم يُفضّل أن يكون بدون رائحة لكي لايؤثر على روائح الزيوت العطريّة الموجودة على الشعر. والجدير ذكره أن زيت الياسمين يخفف من الإفرازات الزهميّة لفروة الرأس كما يعالج القشرة في حال وجودها ويساعد على ترميم ألياف الشعر وحمايته من التساقط.

• زيت اليوسفي الأساسي:

لايكتفي هذا الزيت بتعطير الشعر ولكنه يقضي أيضاً على روائح التعرق والإفرازات الزهميّة. وهو غني بالفيتامينE وB12 الذين يعززان نمو الشعر كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على شباب الشعر وتحميه من الجفاف والظهور المبكر للشيب.

• نقيع اللافندر:

تتميّز نبتة اللافندر بمفعولها المنقّي وعطرها المركّز. وهي تؤمن وقاية من تساقط الشعر. اغلي أغصان اللافندر في الماء واتركي المزيج يبرد قبل تصفيته فتحصلين على نقيع يُطبّق على الشعر الجاف لإزالة الروائح المزعجة وإضفاء اللمعان عليه. كما يمكن استعماله بدل الكونديشنر لفك تشابك الشعر وتعطيره في الوقت نفسه.

• زيت جوز الهند:

يتميّز زيت جوز الهند برائحة صيفيّة ذكيّة تذكّر بأوقات العطلة. وهو من أفضل المكوّنات الطبيعيّة التي تعتني بالشعر نظراً لغناه بالحوامض الدهنيّة كما يحتوي على مكوّنات مضادة للبكتيريا والفطريّات. يؤمن هذا الزيت كميّة من البروتينات للشعر مما يساهم في تقوية جذوره وحمايته من التساقط.