رحلة "ديور" المقبلة إلى إيطاليا.. ولكن من دون جمهور

أعلنت دار Dior أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، عن إقامة عرضها الخاص برحلات2021 في مدينة ليتشي الإيطالية الواقعة في إقليم بوليا ولكن بدون جمهور. وقد أتى هذا القرار على لسان المديرة الإبداعية للدار ماريا غرازيا كيوري التي بدت متمسّكة بالعروض الكلاسيكية في زمن كورونا الذي فرض إلغاء أبرز أسابيع الموضة العالمية.

"إنه مشروع غالٍ على قلبي" قالت كيوري خلال المؤتمر شاركها فيه بيترو بيكاري رئيس ومدير عام Dior Couture ,hg`d rhg بدوره: "سوف نقدم العرض من دون جمهور مع احترام جميع تدابير الحماية المعمول بها في إيطاليا حالياً".

قرار شجاع

كان من المقرر أن يقام هذا العرض لمجموعة الرحلات في 9مايو/أيار الماضي ولكنه تأجل نتيجة انتشار وباء كورونا. وقد رفضت دار Dior إلغاءه متمسّكةً بتقديمه بالصيغة الكلاسيكيّة لعرض الأزياء. وقد أتى قرارها هذا ليتعارض مع سياسات العديد من دور الأزياء العالميّة التي ألغت عروضها ومنها دار Chanel التي استعاضت عن عرض رحلات 2021 الذي كانت ستقيمه في مدينة كابري الإيطالية بعرض افتراضي على شكل فيديو نشرته على شبكة الإنترنت في 8 يونيو/حزيران الجاري.

رسالة دعم وثقة

تهدي ماريا غرازيا كيوري هذا العرض إلى والدها الذي علمها أن تثق بنفسها وبالمستقبل في الأيام الصعبة. وهي تعتبر أن من شأن هذا العرض أن يلقي الضوء على التقاليد الحرفية لمنطقة ليتشي التي ينحدر منها والدها، وتتمنى أن يعيد بعض الأمل إلى إيطاليا التي كانت من أكثر الدول تأثراً بوباء كورونا.

عرض Dior هذا سيكون أول فعالية غير افتراضية تنظمها الدار منذ تفاقم الأزمة الصحية العالمية، ولكن قبله سوف تشارك في أسبوع الخياطة الراقية الباريسية الذي سيقام افتراضياً من 6 إلى 8 يوليو/تموز المقبل. ولم يتم حتى الآن كشف أي معلومات عن هذا العرض ما عدا أنه سيُنقل عبر الإنترنت يوم 6 يوليو/تموز المقبل عند الساعة 2,30 من بعد الظهر بتوقيت فرنسا.