هكذا تتخلصون من العلامات التي يتركها النوم على البشرة

يُعتبر تورم قسمات الوجه عند الاستيقاظ من النوم صباحاً مشكلة تجميليّة شائعة ومزعجة ولكنها ليست خطرة، إذ يمكن التغلّب عليها ببعض الخطوات العمليّة والعلاجات الطبيعيّة التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال.

وهذا التورم ممكن أن ينتج عن سبب واحد أو أكثر، ومن المتهمين في هذا المجال نذكر: احتباس المياه في الجسم، والنظام الغذائي غير المتوازن، والحساسية، وزيادة الوزن، وبعض الأمراض العضوية. أما الحلول المتوفرة للتخلص منه فعديدة، وهي:

- حمام المياه المثلّجة

لتحضيره تُضاف مكعبات من الثلج إلى وعاء مليء بالماء، على أن يتم وضع الوجه في المياه المثلجة لمدة تتراوح بين 10 و15 ثانية. فمن شأن ذلك أن يخفف من توسّع الشرايين ويزيل الانتفاخ الذي يطال قسمات الوجه صباحاً.

يمكن أيضاً تغميس منشفة صغيرة بالماء المثلج ثم تطبيقها على الوجه لبضع دقائق، على أن يتم تكرار ذلك عدة مرات إذا دعت الحاجة. أو يمكن تغليف مكعبات الثلج بمنشفة وتمريرها على بشرة الوجه بدءاً من الجبين ونزولاً إلى أقسام الوجه الأخرى حتى الوصول إلى الذقن.

-قناع القهوة

لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقتين كبيرتين من العسل للحصول على عجينة سميكة تطبّق كقناع على كامل الوجه أو على مناطق الانتفاخ. ويترك لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. يمكن القيام ببعض حركات التدليك أثناء إزالة هذا القناع بالماء للاستفادة من المفعول المقشّر للقهوة.

-الخيار

تتميّز ثمرة الخيار برائحتها المنعشة والمهدئة. وهي معروفة بخصائصها المرطبة نظراً لغناها بالماء. يمكن هرس قطع الخيار المقشرة بالشوكة أو هرس الخيار بالخلاط الكهربائي للحصول على مرهم يستعمل بأساليب مختلفة:

• تطبيقه كقناع على بشرة الوجه.

• تصفية هريس الخيار للحصول على عصير يستعمل كلوشن على البشرة. ويترك لحوالى 10 دقائق قبل شطقه جيداً بالماء.

-الشاي الأخضر المثلّج

يتميّز الشاي الأخضر بخصائصه نقيع الشاي الأخضر في المستوعبات الخاصة بالثلج بهدف استعمالها على البشرة. يمكن أيضاً خلط 3 أكواب من نقيع الشاي مع 3 ملاعق كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون قبل وضعها في المستوعبات الخاصة بالثلج.

يتمتع العسل بمفعول مضاد للبكتيريا أما عصير الليمون فيتميّز بمفعوله القابض للأنسجة وهو معزّز للإشراق ومنشّط للبشرة. يُنصح بتمرير مكعبات الثلج على البشرة وترك نقيعها لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء.

قناع الفراولة

يتميّز قناع الفراولة بمفعوله المنعش والمهدىء لانتفاخ الوجه. لتحضيره يكفي هرس 5 حبات من الفراولة ذات الخصائص المضادة للأكسدة وخلطها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ذات المفعول المرطب وملعقتين كبيرتين من العسل ذات المفعول المضاد للبكتيريا. يكفي تطبيق هذا القناع بين 10 و15 دقيقة للاستفادة من خصائصه.

- التدليك

يتمتع التدليك بفعالية كبيرة في مجال التخفيف من انتفاخ الوجه. وهو ممكن أن يشكل أساس يسبق تطبيق القناع أو مكعبات الثلج على البشرة. ولكن التدليك يجب أن يتم على بشرة نظيفة من الشوائب والإفرازات الدهنيّة.

التدليك المفيد عليه أن يتم بحركات نصف دائرية من أسفل الوجه إلى الأعلى مع التركيز على استعمال إصبعيّ السبابة والأوسط. يمكن الاستعانة خلال التدليك بكريم مرطب أو بزيت خاص، أو حتى بالقليل من زيت الزيتون.

قبل البدء بالتدليك، يُنصح بغسل بشرة الوجه لتجنب احتباس الأوساخ والزهم داخل المسام. ويساعد هذا التدليك في تصريف السوائل المحتبسة بالبشرة وبالتالي إزالة الانتفاخ إذا تم تطبيقه لحوالي 20 دقيقة.