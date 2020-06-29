"أماتو" تقدّم أفضل عروض أسبوع الموضة العربي

عوّدنا المصمم الفلبيني المستقر في دبي، فورن وان، أن يقدّم عروضاً مميّزة من حيث الأفكار والتصميم. وقد كان عرضه في ختام فعاليات أسبوع الموضة العربي لافتاً لدرجة استحقّ تسمية أفضل عروض هذا الأسبوع.

الطابع الدرامي خيّم على مجموعة Amato، وقد اقترن مع لمسات رومانسيّة تجلّت في الألوان الباستيليّة المعتمدة والأزهار النافرة التي زيّنت الأثواب وأكسسوارات الرأس وبالكشاكش الصغيرة التي ظهرت بأسلوب مبتكر على بعض الإطلالات.

"حكاية مسافر" أو A Tale Traveler’s هو العنوان الذي اختاره المصمم لهذه المجموعة. وقد أرادها أن تكون رحلة عبر الزمن في صناعة الموضة، فاستوحى من مختلف الحقبات التاريخيّة أفكاراً حوّلها إلى تصاميم فريدة في هويتها وأناقتها.

حرص فورن وان على اختيار الخامات التي تتناسق مع الطابع الرومنسي العام للمجموعة. ولذلك استعان بأقمشة الأورغنزا، والموسلين، والتول، والدانتيل، والغيبور التي حوّلها إلى أثواب حالمة تزيّنت بالورود المزخرفة وحبيبات الكريستال.

وقد ترافقت بعض الإطلالات مع كابات مصنوعة من الكشاكش أو الساتان. وهو لعب أيضاً على التناقض الذي كان بارزاً بين الطابع الدرامي للماكياج والطايع الحالم للأزياء بهدف إضافة بصمته الخاصة على الأجواء العامة للمجموعة.

نجحت دار Amato في عرضها الافتراضي الأول الذي فرضه انتشار وباء كورونا، ونجح معه أسبوع الموضة العربي بتجربته الرقميّة الأولى التي من شأنها أن تؤسس لنوع جديد من العروض ومن أسابيع الموضة العالميّة.