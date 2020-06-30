عروض ميلانو التقليدية تعود مع إيترو ودولتشي أند غابانا

رفضت كل من دار Etro وDolce&Gabbana الإيطاليّة التخلي عن عروض الأزياء التقليديّة خلال أسبوع ميلانو للموضة الذي ستكون جميع عروضه المتبقية رقميّة، وسيمتدّ بين 14 و17 من شهر يوليو/تموز المقبل.

ومن المنتظر أن يقام هذان العرضان يوم 15 يوليو/تموز، بحيث تقدم دار Etro في الساعة العاشرة صباحاً عرضاً لمجموعاتها النسائية والرجالية الخاصة بربيع وصيف 2021 بالإضافة إلى المجموعة النسائية التحضيريّة لربيع 2021. على أن يقام العرض في فندق "فورسيزن" الذي يعتبر رمزاً للترف والديناميكيّة الاقتصاديّة في مدينة ميلانو.

أما عدد المدعوين فسيبقى محدوداً جداً بهدف احترام التدابير الصحيّة المعتمدة للوقاية من انتشار وباء كورونا.

"قررنا تقديم المجموعات عبر عرض تقليدي بهدف إيصال رسالة دعم إيجابيّة يحتاجها في هذا الوقت كل من نظام الموضة ومدينة ميلانو". هذا ما أكده في بيان كل من كين وفيرونيكا إيترو المسؤولين عن الإدارة الإبداعية للأزياء الرجالية والنسائية في دار Etro.

وقد تابع البيان: "نحن ندرك أهمية التقنيّات الرقميّة ولكننا نؤمن أيضاً بالطاقة الحيوية للتفاعلات الحقيقيّة". والجدير ذكره أن العرض سيكون متاحاً للجمهور العريض بفضل التكنولوجيا الرقميّة، إذ سيتمّ بثّه مباشرةً عبر الإنترنت من خلال المنصّات الخاصة بدار Etro وبالغرفة الوطنيّة للموضة الإيطاليّة.

الثنائي الذي لايغيب

كان الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا قد أعلن في بداية الشهر الجاري عن المشاركة بالروزنامة الرسميّة لأسبوع الموضة في ميلانو من خلال عرض مباشر يقام يوم 15 يوليو/تموز عند الساعة 5,30 من بعد الظهر ويتضمن المجموعة الرجالية من الأزياء الخاصة بربيع وصيف2021.

مكان العرض سيكون حدائق حرم مستشفى Humanitas الجامعي، الذي يلقى دعم دار Dolce&Gabbana، على أن يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصّات الدار وأسبوع ميلانو للموضة كون الحضور سيقتصر على حوالي 260 شخصا فقط.

في حين، تتحضر دار Dolce&Gabbana أيضاً لمناسبة أخرى في 3و4 سبتمبر/أيلول المقبل في مدينة فلورنسا، حيث ستُقدّم مجموعات الأزياء النسائية والرجالية الراقية من خلال عرضين يقامان في مكانين مختلفين لم يتم الكشف عنهما بعد.

ومن المنتظر أن يبدأ أسبوع ميلانو للموضة بعد العروض الباريسيّة الراقية التي تقام بين 6و8 يوليو/تموز وأسبوع الموضة الباريسي للرجال الذي سيقام بين 9و13 يوليو/تموز. وسوف تكون هذه الفعاليات رقميّة. ولكن ذلك لم يمنع بعض دور الأزياء من التنويع في الصيغ المعتمدة، إذ أعلنت دار Valentino أنها ستقدّم عرضاً رقمياً يوم 8يوليو/تموز وحدث فعليّ يوم 21 منه بمدينة روما سيكون متاحاً أمام جمهور محدود.

أما دار Dior فقررت عرض مجموعتها الخاصة برحلات 2021 في مدينة ليتشي الإيطالية وبحضور عدد محدود أيضاً من المدعوين، على أن يتم نقل الحدث على المنصّات الرقميّة ليكون متاحاً أيضاً للجمهور العريض.