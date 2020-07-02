هذه قصة النجم رامي مالك مع ساعة الباشا

تمّ مؤخراً الكشف عن النسخة الجديدة من ساعة Pasha de Cartier الشهيرة. وقد تم اختيار الممثل المصري الأميركي، رامي مالك، ليكون سفيراً لتصميمها الجديد.

فبعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل في فيلم "بوهيميان رافسودي" وصل مالك ليتسلّم جائزته وهو يرتدي ساعة Pasha كلاسيكيّة باللون الذهبي تعود للعام 1993 مما يثبت بأنه من المعجبين بهذه الساعة الأيقونيّة.

اختارت دار Cartier النجم رامي مالك ليكون ضمن مجموعة من النجوم العالميين المعتمدين كسفراء للنسخة الجديدة من ساعة Pasha. ونذكر منهم المغني الصيني جاكسون وانغ، الممثلة مايسي ويليامز ونجوم الغناء ويللو سميث وتروي سيفان.

وقد تم اختيارهم لأنهم يجسّدون مفهوم الأشخاص الذين صُنعت لهم هذه الساعة "أولئك الذين ينظرون إلى العالم بطريقة أوسع" وفق ما تمّ نشره على مواقع التواصل الإجتماعي التابعة للدار.

تاريخ عريق

تمّ تصميم النسخة التي نعرفها من ساعة Pasha في العام 1985 من قِبل جيرالد جينتا، وهي جزء من المجموعة التي تحمل الاسم نفسه والتي تعود للعام 1930 وتمّ ابتكارها في الأصل من أجل باشا المغرب.

تتميّز هذه الساعة بتصميمها المستدير وقرصها المزيّن بمربّع وأرقام عربيّة مستوحاة من طراز الأرت ديكو بالإضافة برغىٍ تاجيّ بارز.

أما النسخة الجديدة منها فتتميّز بأنها مقاومة للماء حتى 100 متر وتأتي مع احتياطي طاقة حتى 40 ساعة. وهي متوفرة بالفولاذ أو الذهب وبمقاسيّ 35 و41 ملليمتر، وبسوار معدنيّ أو جلديّ.

منذ ابتكارها في ثمانينيّات القرن العشرين، تجسّد هذه الساعة فكرة محدّدة عن النجاح تترجم عبر خطوطها الواثقة وتصميمها غير التقليدي. وهي في نسختها الجديدة تلبي متطلّبات الجيل الجديد ممن يسعون إلى النجاح. وقد تم اختيار سفرائها من بين النجوم الذين يدينون بنجاحاتهم إلى اختلافهم، وإبداعهم، وقدرتهم على التواصل، ومواهبهم المتعددة وسخائهم مما يدل على أنهم وجدوا الوصفة الفعليّة للنجاح.

من المقرر أن تصبح هذه الساعة في الأسواق بدءاً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل على أن يتراوح سعرها بين 5700 و38500 دولار أميركي. وهي ستكون متاحة بتصاميم مرصعة بالماس.

ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رامي مالك سفيرا لدار عالميّة، إذ سبق أن تم اختياره سفيرا لمجموعة Saint Laurent الخاصة بربيع وصيف2020 كما تم اختياره كأحد وجوه مجموعة Dior من الأزياء الرجالية لربيع 2017.