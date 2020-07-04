الموضة في باريس أمام تحدي استقطاب الجمهور افتراضياً

ستكون الموضة افتراضية هذا الصيف في باريس، ما يدفع المصممين المحرومين من حماسة عروض الأزياء إلى استقطاب الجمهور بأساليب أخرى.

فأسبوع الأزياء الراقية، وهو حدث انتقائي بامتياز يروج للملابس المنجزة يدوياً والمهن الحرفية مع قطع تشكل تحفاً فنية، ينطلق الاثنين ويستمر ثلاثة أيام، يليه أسبوع الموضة الرجالية الذي سيستمر حتى 13 تموز/يوليو.

وستكشف كل دار أزياء مدرجة في الروزنامة الرسمية لاتحاد الأزياء الراقية والموضة، مجموعتها من خلال أفلام تبث في الوقت المحدد لها على منصات مكرسة لهذا الغرض.

وهذه الطريقة قد تكون غير مسبوقة في مجال الموضة، إلا أنها تسمح بالوصول إلى جمهور أوسع فيما وتيرة أسبوع الموضة ستكون مكثفة أكثر من أي وقت مضى مع 14 عرضاً أحياناً في اليوم.

وهذا أسلوب جديد على مصممي الأزياء الذين تأثروا بوضوح بالتغييرات الناجمة عن وباء كورونا، وُينتظر منهم توجيه رسائل عبر مجموعاتهم حول عالم ما بعد كورونا.

وقال الإيطالي ماوريتزيو غالانتي في مشغله المطل على أسطح باريس وبرج إيفل: "شكّل الحجر بالنسبة لي محطة للتفكير العميق". وهو سيبث فيلم عرضه الاثنين على غرار داري "ديور" و"سكياباريلي".

ورأى غالانتي أن الموضة عبر الانترنت "توفّر فرصة لتمرير رسائل إلى جمهور سيكون مركزاً على المَشاهد بدلاً من النظر إلى من يجلس في الصف الأمامي" المخصص للمشاهير، وهو جزء أساسي عادة لكل عرض أزياء كبير.

أفلام "فنية"

وفي تشبيه بين عروض الأزياء والمسرح، رأى المصمم أن مشاهدة أفلام الموضة هذه "كمن ينتقل من المسرح إلى السينما"، وهما نوعان فنيان "لهما لغتهما المختلفة تماماً".

وأعرب غالانتي عن سعادته البالغة بهذه التجربة وقارنها بالتحضيرات لمائدة العيد حيث تكون الحماسة أكبر عند مرحلة التصور والتبضع، منها لحظة تقديم الطعام.

من جهتها، أوضحت مصممة الأزياء الفيتنامية شونا تو نغوين لوكالة "فرانس برس" أن "الفيديو الفني" لماركتها لن يعرض كل المجموعة بل "سيكون إعلاناً تشويقياً" لحمل المشاهدين إلى عالم آخر.

وأكدت المصممة أن "الابتكار ممكن حتى مع انتفاء كل شيء، ومن دون كهرباء حتى. يمكنني أن أعيش من دون عروض الأزياء لفترة، مع أني أظن أنني سأفتقدها في نهاية المطاف".

مفاجأة ديور

من جانبها، ووعدت دار "ديور" بـ"مفاجأة" الاثنين خلال عرض مجموعتها للأزياء الراقية. وتنظم الدار الفرنسية بعد ذلك في 22 تموز/يوليو عرضاً لمجموعتها البحرية في جنوب إيطاليا في الساحة المركزية لمدينة ليتشه، لكن من دون جمهور.

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وقال رئيس مجلس إدارة "ديور" بيترو بيكاري نهاية حزيران/يونيو خلال مؤتمر صحافي: "من الأهمية بمكان أن يكون لدينا عرض لأن الفخامة ينبغي أن تثير العواطف والتأثر، ولا شيء يجلب كل ذلك إلا عرض أزياء مباشر نشعر فيه بشرارة اللحظة الإبداعية".

من جهته، رأى ديل لابورد المدير العام لمعرض "بروميير فيزيون" لمستلزمات الموضة أن الموضة الرقمية "ليست حلاً سحرياً" لكنها "السبيل الوحيد راهناً لإبراز الابتكارات وإنعاش القطاع".

وأضاف في تصريح لوكالة "فرانس برس": "يجب أن نطلق العجلة مجدداً"، مشيراً إلى أن العملية طويلة إذ إن عاما كاملا يفصل بين عرض الأقمشة والأكسسوارات في المعرض وبيع القطع المصنوعة منها للخياطين، بينما تفصل ستة أشهر بين عرض الأزياء ووصول الملابس إلى المتاجر.

ويعتبر أن الفاصل الذي فرضته الجائحة "قد يكون مهما من الناحية الفكرية للمصممين" الذي قد يجدون أشكالا جديدة لابراز عملهم خصوصا ان مبيعات الموضة عبر الإنترنت مستمرة بالارتفاع.