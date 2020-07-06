لأول مرة.. طاولة بلياردو تحمل توقيع "لويس فويتون"

تطلق دار Louis Vuitton ، لأول مرة في تاريخها وضمن مجموعة الإكسسوارات التي تحمل توقيعها، طاولة بلياردو تتزيّن برمز "المونوغرام" يبلغ سعرها 435 ألف درهماً إماراتياً. تحمل هذه الطاولة اسم Le Billiard ويتمّ تصنيعها على الطلب.

تتزيّن هذه الطاولة بسطح من النسيج الأحمر يحيط به على الجوانب غلاف جلديّ فاخر تغطيه طبعة "المونوغرام" الشهيرة، التي تعود إلى العام 1896، وهي تحمل توقيع جورج فويتون ابن مؤسس الدار لويس فويتون.

كما تتوفر هذه الطاولة أيضاً بنقشة Monograme Eclipse ونقشة Damier Graphite التي يغلب عليها اللون الأسود، كما تتوفر بجلد Epi Leather الذي تصنّعه الدار في مشاغلها وبألوان مشرقة كالأزرق السماوي، الفوشيا، الأخضر الفستقي، والكاراميل.

تمّ تغليف إطار هذه الطاولة بالجلد الفاخر مع زوايا مصنوعة من جلد البقر المدبوغ بشكل طبيعي وحواف مزيّنة يدوياً.

ويأتي تصميم طاولة البلياردو هذه ضمن تقليد اعتمدته دار Louis Vuitton بتصميم إكسسوارات رياضيّة منها ما هو خاص بكرة الطاولة، ولعبة الغولف، والقفز بالحبل...وكلها مزيّنة بتوقيع هذه الدار الفرنسيّة العريقة. وهي كانت أطلقت الشهر الماضي طاولة كرة قدم تزيّنت أيضاً بطبعة "المونوغرام" وبمقابض جلديّة.