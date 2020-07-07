"سيدتي الرئيس" من بيروت إلى العالم بتوقيع جورج حبيقة

من قلب لبنان، قرر المصمم جورج حبيقة أن يقدّم مجموعته من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2020-2021. وهو عبّر عن سعادته بهذه الفرصة الفريدة التي سمحت له، لأول مرة، بإطلاق تصاميمه من وطنه إلى العالم.

تحمل هذه المجموعة عنوان "سيدتي الرئيس"، أما مصدر إلهامها فمتجذّر كالعادة في ما تتمتع به المرأة العربيّة من قوة وثقة. وقد تمّ تنفيذها في مشاغل دار جورج حبيقة ببيروت وتصويرها بشكل فيلم قصير في معرض رشيد كرامي في طرابلس الذي يعتبر تحفة معماريّة فريدة. إدارة هذا العمل أشرف عليها فريق لبناني، وقد تم عرضه على وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بدار جورج حبيقة وعلى الموقع الرسمي لإتحاد الخياطة الراقية الفرنسيّة في إطار أسبوع باريس للموضة الذي يُقام افتراضياً هذا الموسم نتيجة الأزمة الصحيّة العالميّة التي فرضها انتشار وباء كورونا.

تضمّنت هذه المجموعة 41 إطلالة، منها 6 إطلالات رجاليّة و34 نسائيّة بالإضافة إلى إطلالة العروس التي اختتمت العرض بأناقة امتزجت ببساطة راقية.

غلب اللون الأسود على العديد من تصاميم المجموعة وترافق مع لمسات من الأخضر الزمردي، الوردي، والأصفر. وقد استعان المصمم بخامات متنوّعة منها المخمل، والفرو الاصطناعي، والبلاستيك (pvc) التي أضافت لمسات متجددة على الإطلالات.

تشكّل مجموعة دار جورج حبيقة، من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين، صورة عن عصر جديد مليء بالآمال والطموحات حيث النساء والرجال يبادرون معاً للمطالبة بغد أفضل يسوده الاحترام والمساواة.