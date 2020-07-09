المبالغة عنصر أساسي للإبهار في تصاميم غيامباتيستا فالي

قدّمت دار Giambattista Valli الإيطاليّة مجموعتها من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، الذي يقام افتراضياً نتيجة انتشار وباء كورونا حول العالم. وقد اتخذ عرضها شكل فيلم قصير مدته 12 دقيقة تم نشره على صفحة الدار في موقع إنستغرام وعلى موقع اتحاد الأزياء الراقية الفرنسيّة.

نجمة هذا الفيلم "السوبرموديل" والممثلة اللاتينيّة جوان سمولز التي قدّمت جميع الإطلالات الـ18 التي تألفت منها هذه المجموعة. وقد أهدى فالي هذه التصاميم إلى "مدينة الأضواء"، وهذا ما يفسر ما تضمنه الفيلم من مشاهد مأخوذة لعاصمة الموضة باريس في فصل الشتاء.

شكّلت المبالغة في الأحجام العنصر الأبرز في هذه المجموعة، ولذلك استعان المصمم بالعقد الضخمة، طبقات التول، والكشاكش الكبيرة لتنفيذ أثواب خاصة بالمناسبات المميّزة. أما الأكسسوار الوحيد الذي رافق بعض هذه الإطلالات فكان قناعا من الشيفون المزخرف تميّز بطابعه التزييني البحت رغم كونه مستوحى من أجواء زمن كورونا.

وتكرر ظهور اللونين الأحمر والوردي في أكثر من إطلالة بهذه المجموعة، التي تضمّنت أيضاً تصاميم باللونين الأسود والأبيض. وقد دخل الريش على أحد التصاميم كما ظهر الباييت على بعض التصاميم التي تلوّنت بالأسود.

واختتم العرض بثوب زفاف اجتمعت فيه جميع عناصر الإبهار التي اعتمدها غيامباتيستا فالي في هذه المجموعة من الكشاكش، إلى العقد، وطبقات التول. وهو ترافق مع طرحة طويلة جداً ترضي متطلّبات العروس التي تبحث عن إطلالة مبتكرة في يوم زفافها.