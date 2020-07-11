"دولتشي أند غابانا" تعود بألوان صيفية وأزهار ملونة

"الدولتشي فيتا" أو "الحياة الحلوة" على الطريقة الإيطاليّة مفهوم فقده أصحابه ومعهم سكان العالم في ظل انتشار أزمة كورونا.

ولكن دار Dolce&Gabbana أبت إلا أن تعيد إليه بعضاً من رونقه عبر مجموعتها من الأزياء الراقية النسائية التي قدمتها افتراضياً ضمن أسبوع "ألتا مودا" بالتزامن مع مجموعتها الرجالية التي تندرج ضمن فعاليات "ألتا سارتوريا" الموسميّة.

الإطلالات النسائية بدت غنية بالطبعات والألوان، وقد جاءت مستوحاة من ألوان الفاكهة الصيفيّة، زرقة السماء، الأزهار الملوّنة، والبطاقات البريديّة التي تمثّل جمال المجن الشاطئيّة الإيطاليّة. أما الإطلالات الرجاليّة فقد حملت عنوان "البلد الجميل" وجاءت مستوحاة من زيارة أجمل المدن الإيطاليّة مثل: بورتوفينو، كابري، البندقيّة، أمالفي، وكومو.

ارتدى العارضون قفاطين مطبّعة أو مزخرفة، بدلات مخطّطة تزيّنت بطبعة الأزهار وأزياء غزتها النقشات التقليديّة. أما العارضات فتزينن بأثواب مصنوعة من أوشحة مطبّعة، إطلالات مستوحاة من العباية أو لباس الكيمونو بالإضافة إلى أثواب طويلة مطبّعة بالأزهار أو النقشات الحيوانيّة. وقد ترافقت الإطلالات مع مجوهرات فاخرة أضافت لمسات مترفة على الأزياء. إنها إرادة الحياة الأقوى من كل الأزمات بانتظار أيام أفضل يشهدها العالم على الصعيدين الصحي والاقتصادي.