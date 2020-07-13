هذه الفوائد التجميلية تختبئ في حبيبات السمسم الذهبية

ينتشر استعمال زيت السمسم في مطابخ دول الشرق الأقصى نظراً لفوائده المتعددة في المجال الغذائي. ولكن حسانته تمتد أيضاً إلى المجال التجميلي بفضل خصائصه المغذية والمضادة للأكسدة. تعرفوا على أبرزها فيما يلي:

يُستخرج زيت السمسم المستعمل في تحضير الطعام من حبوب السمسم المحمّصة. وهو يتميّز برائحته البارزة ولونه الذهبي بالإضافة إلى غناه بالحوامض الدهنيّة المفيدة. ولكن هذا الزيت غير قابل للاستعمال في المجال التجميلي، فزيت السمسم الذي يدخل في تركيبة المستحضرات والخلطات التجميليّة يتمّ عصره على البارد دون تحميص الحبيبات للاستفادة من خصائصه الطبيعيّة المتعددة.

زيت يحمي البشرة:

يتميّز زيت السمسم بخصائصه المليّنة والمجددة بفضل غناه بالفيتامين A وE، ولذلك فهو يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على البشرة والوقاية من الشيخوخة المبكرة. يحتوي زيت السمسم أيضاً على النحاس، والكالسيوم، والمغنيزيوم، والزنك، والفوسفور.

إن غنى زيت السمسم بالحوامض الدهنيّة الأساسيّة يساهم في الحفاظ على نوعيّة البشرة، فصيغته الرقيقة تنفذ بسرعة إلى عمق البشرة مما يساعد على تغذيتها بالعمق.

عند تطبيقه على الوجه، يترك هذا الزيت على البشرة طبقة حامية تحافظ على مستوى الرطوبة فيها. وهو يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة بفضل غناه بفيتامين E، الليسيتين، والسيسامولين مما يجعل منه مثالياً للبشرات المتقدمة في العمر. ولتفعيل خصائصه المضادة للتجاعيد ينصح بخلطه مع زيت الورد الدمشقي.

حلول لمشاكل البشرة والشعر:

يُستعمل زيت السمسم على البشرات الحسّاسة وهو مفيد أكثر من بعض الكريمات المستعملة في هذا المجال كونه يهدئ من احمرارها وتحسّسها. كما أنه مناسب للعناية بالبشرات الفاقدة للحيوية ولعلاج الطفح الجلدي كونه يخلّص البشرة من السموم ويسرّع آلية ترميم الأنسجة.

يساهم زيت السمسم في تسريع التآم البثور كما يعالج التشققات، ولذلك فهو مفيد في علاج حب الشباب والمشاكل الجلدية المرافقة للحمل.

يُستعمل زيت السمسم أيضاً كعلاج للقشرة. وفي هذه الحالة يُنصح بتدليك فروة الرأس به بشكل يومي لتهدئة الحكّة والتهيّجات. وهو مفيد لتعزيز نموّ الشعر وتقويته.

وصفات تجميليّة غنيّة بزيت السمسم:

• لتفتيح البشرة، يُنصح بخلط مقدار ملعقة كبيرة من زيت السمسم مع مقدار ملعقة كبيرة من دقيق الأرز. يتم توزيع هذا الخليط على بشرة الوجه وتركه لربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء على أن يتم تكرار استعمال هذه الخلطة 3 مرات أسبوعياً. يمكن أيضاً خلط مقدار ملعقة من زيت السمسم مع الكمية نفسها من زيت الزيتون، أو اللوز، أو الخروع ثم تغميس قطعة من القطن بهذا الخليط ومسح الوجه بها قبل النوم.

• لتنقية البشرة وتخليصها من السموم، يُنصح بتدفئة بضع قطرات من زيت السمسم بين اليدين ثم تمريرها على بشرة الوجه وتركه لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر دون استعمال الصابون. من شأن ذلك أن يساعد أيضاً على الوقاية من التجاعيد المبكرة.

• للعناية بالشعر، يعالج زيت السمسم جفاف الشعر عند خلطه بكمية متساوية من عصير الليمون وتركه على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو. أما تدليك زيت السمسم على فروة الرأس كل ليلة قبل النوم فيساهم في علاج القشرة ويساعد فرك بضع قطرات من هذا الزيت بين راحتي اليدين ثم تطبيقهما على الشعر في جعله ناعماً ولامعاً.