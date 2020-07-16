العرض الرقمي لا يحل مكان المباشر لدى الثنائي دولتشي وغابانا

حرصت دار دولتشي وغابانا Dolce&Gaabbana على تقديم مجموعتها من الأزياء الرجالية لربيع 2021 ضمن عرض مباشر شهدته فعاليات أسبوع ميلانو لأزياء الرجال. أما مكان العرض فكان حرم جامعة "هومانيتاس"، والهدف منه مساعدة هذا الصرح الطبي والأكاديمي في تمويل الأبحاث حول وباء كورونا.

تضمّنت هذه المجموعة الرجاليّة اللافتة 104 إطلالات تلوّنت جميعها بتدرجات ألوان البحر والسماء على سواحل "أمالفي" الشهيرة في جنوب إيطاليا. وقد تنوّعت الأزياء بين الرسميّة و"الكاجوال" بالإضافة إلى ملابس البحر التي تزيّنت بالطبعات الهندسيّة وبدت كما لو أنها مصممة للعطلات الصيفيّة الطويلة.

أراد الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا تحميل مجموعتهما الخاصة بالربيع المقبل رسالة إيجابية في إطار دعم الأبحاث التي تتناول الوقاية من وباء كورونا. ولذلك اختارا تقديم عرض مباشر في حين بقيت معظم العروض المدرجة على روزنامة أسبوع ميلانو للموضة رقميّة.

وقال دومينيكو دولتشي على هامش العرض: "لا أحب العروض الرقميّة، فهي لا تحلّ مكان العروض التقليديّة فالتواصل الجسدي والإنساني مهم جداً في عالم الموضة التي تبدأ مع الناس". أما ستيفانو غابانا فقال: "قدمنا عرضاً رقمياً لمجموعتنا من الخياطة الراقية مؤخراً، ولكن بغياب الجمهور افتقد هذا العرض لروحه".

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ولذلك حرص الثنائي على أن يكون عرضهما مباشراً مع احترام كل قواعد الوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا. فقد أقيم العرض في الهواء الطلق مع التقيّد بمبدأ التباعد الاجتماعي بين العارضين وبين أفراد الحضور الذين خضعوا لقياس الحرارة وطلب منهم وضع الكمامات واستعمال المطهرات قبل الجلوس في أماكنهم.

مصدر إلهام هذه المجموعة كان الرسوم الهندسيّة التي زيّنت بلاط فندق "باركو دي برينسيبي" في منطقة سورينتو الإيطاليّة الذي صممه جيو بونتي في العام 1960. أما في ختام العرض، فظهر الثنائي دولتشي وغابانا لتحيّة الجمهور وهما يغطّيان وجهيهما بكمامتين طبيّتين. تعرفوا على نبذة عن تصاميمهما فيما يلي.