هذه ثمرة التعاون بين ريهانا والمصممة أمينة المعادي

أطلقت النجمة الباربادوسيّة ريهانا أحدث تصاميمها لعلامة Fenty التي تلقى رواجاً عالمياً. وقد تميّزت هذه المجموعة الجديدة من الأزياء النسائيّة ذات الطابع "الكاجوال" الفاخر باعتماد العديد من قطعها على طبعة "تاي-داي" التي تتداخل فيها الألوان المتنوّعة بأسلوب تشكيلي.

وكانت ريهانا دخلت مجال الموضة في العام 2017 مع إطلاق مستحضرات Fenty Beauty ثم بدأت تعاونها مع مجموعة LVMH الشهيرة في العام 2019 لإطلاق مجموعة أزياء تحت اسم Fenty وتعبّر عن وجه جديد للمرأة العصريّة.

تتعاون ريهانا في مجموعة Fenty الأخيرة مع مصممة الأحذية الأردنية أمينة المعادي لتقديم إطلالات متكاملة. وقد أصبحت هذه التصاميم متوفرة منذ يوم أمس الأربعاء على موقع العلامة Fenty.com وعلى المتجر الإلكتروني farfetch.com.

موضوع يهمك عبّر الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن حزنه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين، وعدم الاستعانة بهم... عبدالرحمن أبو زهرة: أعاني من الاكتئاب والجيل الجديد يتخلص منا ثقافة وفن

وكانت أمينة أعلنت خلال العام 2019 عن تعاونها المرتقب والمهم مع علامة Fenty العائدة إلى النجمة ريهانا من أجل تصميم خط خاص من الأحذية. ولم يكن الأمر مستغرباً كون النجمة ريهانا من المعجبات بتصاميم أمينة وشوهدت وهي ترتدي من تصاميمها في العديد من إطلالاتها. تعتبر أمينة أيضاً من مصممات الأحذية المفضلات لدى العارضات العالميّات أمثال الأختين جيجي وبيللا حديد والأختين كايلي وكيدنال جينير. وقد ارتدت من تصاميمها الملكة الأردنية رانيا خلال لقائها الأخير مع ملكة بريطانيا.

استطاعت المصممة أمينة المعادي عبر علامتها الخاصة من الأحذية التي تحمل إسم Amina Muaddi أن تحقق نجاحاً كبيراً. ورغم أن عمر هذه العلامة لا يتعدى سنتين، إلا أنها سمحت لمصممتها أن تحصل على جائزة أفضل مصممة أحذية في بريطانيا للعام 2019 Footwear News Achievement Awards 2019 كما جرى تكريمها في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانيّة. وهي سجلّت أكثر من تعاون مع مصممي أزياء عالميين منهم المصمم الفرنسي Alexandre Vauthier الذي نفذت له أحذية رافقت أزيائه في أحد العروض التي قدمها خلال العام 2019.

تتميّز مجموعة الأحذية التي صممتها أمينة المعادي لعلامة Fenty بالشرائط والكعوب المرتفعة. وهي صممت لتلبية متطلّبات الشابة العصريّة التي تبحث عن إطلالة مبتكرة تحمل توقيع اسمين ناجحين في عالمي الفن والموضة. تعرفوا عليها فيما يلي: