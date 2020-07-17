رابط أنيق يجمع بين عبايات سعودية وحقائب إسبانية

أدى التعاون بين دار Purificacion Garcia الإسبانية والمصممة السعودية نورة الشيخ إلى ابتكار مجموعة من العباءات مستوحاة من حقائب جلدية تتناسق معها بامتياز. ويأتي هذا التعاون في إطار الخطة التي وضعتها الدار الإسبانية لتأمين الدعم للمبدعين في مجالات مختلفة. ونتج عنها اختيار المصممة السعودية نور الشيخ التي عُرفت بتقديمها التراث السعودي برؤية عالمية.

أثمر هذا التعاون عن تقديم الشيخ مجموعة مؤلفة من 3 عباءات مستوحاة من 3 حقائب تحمل توقيع Purificacion Garcia. تعرفوا عليها فيما يلي:

• في تصميم 360:

تميّزت العباية بخطّ جانبيّ يفصل بين لونيها ويذكّر بالخط الذي يتوسط الحقيبة التي تحمل اسم 360. تم تنفيذ هذه العباية من خامة الساتان وباللونين الأسود والبني اللذين يتناسقان مع الطابع المحايد للحقيبة.

• في تصميم Mi Primera Cita:

التصميم الكلاسيكي للحقيبة أوحى بخطوط كلاسيكيّة امتدت إلى العباية، أما الألوان المستعملة للتصميمين فجاءت بطابع أنثوي يبرز ثقة المرأة بنفسها وحبّها للاهتمام بمظهرها.

• في تصميم Homenaje Acolchado:

البساطة هي العنوان الأساسي لهذه الحقيبة والعباية المستوحاة منها على السواء. وقد تم تصنيع الحقيبة من جلد نابا الذي تشتهر باستعماله دار Purificacion Garcia. أما خامة العباية فاختلط فيها الساتان مع التول وغلب على الاثنين اللون الأسود الراقي.