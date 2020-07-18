هذه المصممة اختيرت لأول تعاون عربي مع "إتش أند إم"

تمّ اختيار المصممة اللبنانيّة، ساندرا منصور، لتصميم مجموعة خاصة من الأزياء والأكسسوارات النسائيّة لصالح متاجر "إتش أند إم" H&M السويديّة المنتشرة في أكثر من 62 دولة، والقائمة على مبدأ "الموضة السريعة" أو Fast Fashion الذي يلقى رواجاً عالمياً.

عُرف هذا العملاق السويدي في مجال صناعة الموضة خلال العقدين الماضيين بإصدار مجموعات خاصة بالتعاون مع أشهر المصممين العالميين، أمثال كارل لاغرفيلد، وسونيا ريكييال، وإرديم، فيرساتشي، وألكسندر وانغ، ولانفان وستيللا ماكارتني. لكنه لم يتعاون حتى اليوم مع أي مصمم عربي رغم ما حققه المصممون العرب من انتشار على الصعيد العالمي.

ومن المنتظر أن تصبح المجموعة التي تحمل توقيع ساندرا منصور متوفرة في متاجر مختارة لعلامة H&M حول العالم ابتداءً من نهار الخميس 6 أغسطس/آب وستكون متوفرة أيضاً للبيع على الموقع الرسمي للعلامة.

وتتميّز هذه المجموعة بألوانها الحياديّة من رمادي وأبيض وأسود، وقد تزيّنت أثوابها وبلوزاتها وتنانيرها الطويلة بطبقات من الكشاكش. وهي تضمّنت سترات "بلايزر" و"تي شيرت" قطنيّة بالإضافة إلى مجموعة من الأكسسوارات.

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وأطلقت ساندرا منصور على هذه المجموعة اسم "زهرة الشمس" وقد استوحتها من زهرة دوار الشمس التي تتبع الكوكب الذهبي من شروقه إلى الغروب. ولذلك نرى الأزياء تتزيّن بنقاط البولكا وطبعات الأزهار. أما اختيار الخامات التي استعملتها فجأ مستوحى من عالم الشعر والرسم ولذلك رأيناها تستعمل الدانتيل والأورغنزان والتطريز. وقد قالت المصممة في هذا المجال: "أردت عبر مجموعة زهرة الشمس أن أتوجه إلى نساء العالم من خلال رسالة أمل هي أكثر ما نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي".

وكانت ساندرا قد أطلقت علامتها الخاصة من الأزياء التي تحمل اسمها خلال العام 2010 بعد أن تدرّجت سابقاً في مشاغل المصمم إيلي صعب. أما تصاميمها فمتوفرة حالياً في عدة متاجر عالميّة أمثال Harrod’s وFarfetch. ويتمّ تنفيذ الأزياء الفاخرة التي تصممها في بيروت.

وتبحث ساندرا منصور عن مصادر إلهام لها بين لوحات الفنانين وهي تعتمد على التطريز المبتكر خاصةً في مجموعتها الخاصة بالعرائس التي تقدمها عادةً في باريس على هامش أسبوع الخياطة الراقية الفرنسيّة.