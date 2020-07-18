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"ملابس مضادة للفيروس" بأستراليا.. تكلّف صانعها 28 ألف دولار

المصدر: سيدني – فرانس برس
بعض ملابس ماركة "لورنا جاين" التي ادعت الشركة أنها مضادة للفيروسات
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غُرّمت ماركة ملابس رياضية أسترالية لتلميحها إلى أن سراويلها اللاصقة وقمصانها "المضادة للفيروس" فعالة في مواجهة وباء كورونا، على ما قالت السلطات الأسترالية.

وأوضحت "الإدارة الأسترالية للمنتجات العلاجية"، في بيان، أن ماركة "لورنا جاين" التي تحظى بشعبية في أستراليا والخارج، غُرمت حوالي 40 ألف دولار أسترالي (28 ألف دولار).

المصممة لورنا جاين المصممة لورنا جاين

وقال جون سكيريت، السكرتير المساعد في وزارة الصحة: "قد يكون لإعلانات كهذه عواقب وخيمة على المجتمع الأسترالي من خلال إشاعة شعور خاطئ بالأمان ومن خلال دفع الناس إلى التخفيف من يقظتهم في مجال إجراءات النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي".

الشرح الذي نشرته الماركة على موقعها لتفسير كيف تحمي ملابسها من الفيروسات الشرح الذي نشرته الماركة على موقعها لتفسير كيف تحمي ملابسها من الفيروسات

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وإزاء موجة الانتقادات، أكدت الشركة أنها لم تكن ترمي بتاتاً إلى القول إن منتجاتها قادرة على الحماية من فيروس كورونا. وغيرت اسم هذه الملابس من "مضادة للفيروس" إلى "مضادة للبكتيريا".

وأوضحت في بيان قائلةً: "أردنا فقط القول إنها تضفي حماية إضافية.. لا نحاول الاستفادة بأي شكل من الأشكال من الخوف الذي يثيره الفيروس".

وفي نهاية نيسان/أبريل، غُرم الطاهي الأسترالي الشهير، بيت إيفانز، بالطريقة نفسها بعدما روج لآلة يمكنها، بحسب رأيه، المساعدة في علاج فيروس كورونا المستجد.

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