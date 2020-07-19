ثوب زفاف الأميرة بياتريس وتاجها من خزانة ملكة بريطانيا

احتفلت الأميرة بياتريس، حفيدة ملكة بريطانيا، بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي، إدواردو مابيلي، في حفل خاص أقيم بقصر وندسور، وذلك بعد أن تم إلغاء حفل الزفاف الشعبي الذي كان مقرراً خلال شهر مايو/أيار الماضي، نتيجة انتشار وباء كورونا في أوروبا.

وأقيمت مراسم الزواج يوم الجمعة الماضي، بحضور الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب، بالإضافة إلى 40 شخصا من أفراد الأسرة المقرّبين. ولم يتم نشر صور الحفل سوى لاحقاً للحفاظ على الخصوصيّة التي حرص العروسان على إحاطة حفل زفافهما بها.

وظهرت العروس في حفل زفافها بإطلالة عمرها 58 عاماً، إذ اختارت ثوب زفافها من خزانة جدتها الملكة. ويحمل هذا الثوب العاجي اللون توقيع المصمم نورمان هارتنيل وهو مصنوع من التفتا الحريري والساتان، بالإضافة إلى كمّين من الأورغنزا وتطريزات فضيّة.

وكانت الملكة ارتدته عدة مرات، منها في العام 1962 لدى حضورها العرض الأول لفيلم "لورانس العرب" في مسرح الأوديون اللندني الشهير، ومرة أخرى في العام 1967 خلال افتتاح دورة البرلمان البريطاني.

وأجرت الأميرة بياتربس بعض التعديلات على هذا الثوب، بحيث أضافت إليه كمّين من الأورغنزا كما غيّرت بعض التفاصيل في أسفل تنورته. وقد نفّذت هذه التعديلات خيّاطة الملكة الخاصة. واللافت أيضاً في إطلالة العروس أنها تزيّنت بتاج الملكة ماري الذي ارتدته جدتها الملكة إليزابيت في حفل زفافها الذي أقيم في العام 1947.