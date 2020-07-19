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ثوب زفاف الأميرة بياتريس وتاجها من خزانة ملكة بريطانيا

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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احتفلت الأميرة بياتريس، حفيدة ملكة بريطانيا، بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي، إدواردو مابيلي، في حفل خاص أقيم بقصر وندسور، وذلك بعد أن تم إلغاء حفل الزفاف الشعبي الذي كان مقرراً خلال شهر مايو/أيار الماضي، نتيجة انتشار وباء كورونا في أوروبا.

وأقيمت مراسم الزواج يوم الجمعة الماضي، بحضور الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب، بالإضافة إلى 40 شخصا من أفراد الأسرة المقرّبين. ولم يتم نشر صور الحفل سوى لاحقاً للحفاظ على الخصوصيّة التي حرص العروسان على إحاطة حفل زفافهما بها.

ملكة بريطانيا يوم زفافها في العام 1947 ملكة بريطانيا يوم زفافها في العام 1947
بياتريس وإدواردو بياتريس وإدواردو

وظهرت العروس في حفل زفافها بإطلالة عمرها 58 عاماً، إذ اختارت ثوب زفافها من خزانة جدتها الملكة. ويحمل هذا الثوب العاجي اللون توقيع المصمم نورمان هارتنيل وهو مصنوع من التفتا الحريري والساتان، بالإضافة إلى كمّين من الأورغنزا وتطريزات فضيّة.

وكانت الملكة ارتدته عدة مرات، منها في العام 1962 لدى حضورها العرض الأول لفيلم "لورانس العرب" في مسرح الأوديون اللندني الشهير، ومرة أخرى في العام 1967 خلال افتتاح دورة البرلمان البريطاني.

العروسان برفقة ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب العروسان برفقة ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب
الأميرة بياتريس وعريسها إدواردو مابيلي الأميرة بياتريس وعريسها إدواردو مابيلي

وأجرت الأميرة بياتربس بعض التعديلات على هذا الثوب، بحيث أضافت إليه كمّين من الأورغنزا كما غيّرت بعض التفاصيل في أسفل تنورته. وقد نفّذت هذه التعديلات خيّاطة الملكة الخاصة. واللافت أيضاً في إطلالة العروس أنها تزيّنت بتاج الملكة ماري الذي ارتدته جدتها الملكة إليزابيت في حفل زفافها الذي أقيم في العام 1947.

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