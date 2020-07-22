تعرف على أجمل النساء على مر العصور؟

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن قائمة أجمل نساء العالم على مر العصور بين اللواتي يحملن ألقاباً ملكيّة. وقد حلّت الأميرة الراحلة ديانا أولى في هذه القائمة والملكة الأردنيّة رانيا الثانية وفق حساب "النسبة الذهبيّة" الذي يعتمد عليه الدكتور جوليان دي سيلفا أحد أشهر جراحي التجميل البريطانيين.

مقاييس "النسبة الذهبيىة" ليست بجديدة، فهي كانت معتمدة منذ آلاف السنين في الحضارة اليونانيّة القديمة لتحديد الجمال المثالي بالنسبة للذكور. وقد استخدمها الرسام الشهير ليوناردو دافنشي لتحديد شكل الجسم المثالي في عمله الذي يحمل عنوان "الرجل الفتروني". وقد قام الدكتور دي سيلفا بتطوير هذه الحسابات معتمداً على التقنيّات التكنولوجيّة المتطورة. وذلك من أجل تحديد أجمل نساء العائلات الملكيّة على مرّ العصور، أما النتائج فجأت على الشكل التالي:

- الأميرة ديانا في المرتبة الأولى بنسبة 89,05%

أحرزت الأميرة الراحلة ديانا المرتبة الأولى في هذه القائمة رغم مرور أكثر من 20 عاماً على وفاتها. وهي حققت مقاييس مثاليّة بالنسبة لشكل الوجه، والأنف، والجبهة، والحاجبين.

- الملكة رانيا العبدالله في المرتبة الثانية بنسبة 88,9%

اختيرت ملكة الأردن وفق هذه القائمة كأجمل ملكة على قيد الحياة وثاني أجمل نساء العائلات الملكيّة. وهي حصلت على أعلى النقاط في مناطق الجبين، والأنف، والشفتين، والذقن الكلاسيكي.

- غرايس أميرة موناكو في المرتبة الثالثة بنسبة 88,8%

حلّت أميرة موناكو الراحلة غرايس كيلي في المرتبة الثالثة بفارق 0,1 بالمئة عن الملكة رانيا. وهي حققت أعلى الدرجات في مقياس تباعد العينين وشكل الشفاه المثالي.

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- دوقة ساسكس ميغان ماركل في المرتبة الرابعة بنسبة 87,4%

حققت ميغان ماركل أعلى نسبة في مقياس الإغريق للوجه المثالي. وهي تتميّز بأنف جميل وتباعد مثالي بين العينين، بالإضافة إلى ذقن على شكل قلب وهو الأجمل في هذا المجال.

- دوقة كامبريدج كايت ميدلتون في المرتبة الخامسة بنسبة 86,82%

ستطاعت كايت ميدلتون أن تحقق المرتبة الخامسة في هذا الترتيب بفضل المقاييس المثالية لأنفها، شفتيها، وموقع عينيها ما يجعلها تستحق عن جدارة لقب إحدى أجمل نساء العالم.