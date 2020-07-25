"بربري" تتحدّى قوانين العزل.. والعارضون من أهل الدار

انضمّت دار Burberry البريطانيّة إلى العديد من بيوت الأزياء التي استبدلت العارضات والعارضين المحترفين بأشخاص من فريق عملهم. ففي ظل قوانين العزل المفروضة في مدينة لندن مُنعت جلسات التصوير التي يتطلّب تنفيذها فريق عمل يضمّ مجموعة من الأشخاص. وقد اقترحت دار Burberry على أشخاص من فريق عمل الدار أن يعرضوا أزياء مجموعة رحلات 2021 التي تم إطلاقها مؤخراً، وتمّ التقاط صور لكلٍ منهم أمام أبواب منازلهم في العاصمة البريطانيّة.

مجموعة Burberry Resort2021 جاءت مصغّرة، وقد اقتصرت على 20 إطلالة فقط حرص من خلالها المدير الإبداعي للدار ريكاردو تيسكي على مبدأ التضامن الذي يسمح بالتغلّب على الصعاب مهما كانت الظروف قاسية.

برهن تيسكي مرة جديدة من خلال هذه المجموعة مهارته في مجال الخياطة المتقنة والارتقاء بأزياء الشارع إلى مستويات تقترب من الأزياء الراقية من حيث جودة التنفيذ، وهو بذلك استطاع أن يلبّي متطلبات المرأة والرجل العصريين في مجال بحثهما عن أزياء تتخطّى موضة الفصول لتتحوّل إلى قطع كلاسيكيّة تعيش لعدة سنوات دون أن تفقد شيئاً من رونقها.

تضمّنت هذه المجموعة إطلالات نسائيّة ورجالية زيّنتها طبعة المربعات الأيقونيّة بالنسبة لدار Burberry. وقد شهدنا تنسيق عدة طبعات من المربعات في الإطلالة الواحدة بأسلوب مبتكر وبعيد عن الكلاسيكية.

واستعان المصمم بلوغو Burberry ليزيّن الياقات، أسفل التنانير والمعاطف، الأوشحة وحتى الجوارب. كما ظهر توقيع الدار أيضاً على الحقائب، أما الأحذية فاتخذت شكل صنادل مسطّحة، أحذية رياضيّة، وأحذية نسائية ذات تصميم كلاسيكي وبألون محايدة يسهل تنسيقها مع العديد من الأزياء. تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: