أزياء تليق بفرح العيد من مجموعات رحلات2021

يستحضر العيد أجواء الفرح رغم الظروف المأساوية التي يعيشها العالم، جرّاء انتشار وباء كورونا وارتفاع أعداد الوفيّات الناتجة عنه. وقد حرصت مجموعات رحلات 2021 التي تمّ إطلاقها مؤخراً، رغم الأوضاع الصعبة التي تشهدها صناعة الموضة، على نشر بعض من البهجة في يومياتنا التي أصبحت ضبابيّة في عزّ الصيف.

- الحلم والأمل

ابتعد ويس غوردن، المدير الإبداعي في دار Carolina Herrera، عن الطابع العملي للأزياء في مجموعته الخاصة برحلات 2021. فقد أراد أن يحمّل تصاميمه بعضاً من الحلم والأمل اللذين نفتقدهما في ظل الظروف الصحيّة والاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع. ولذلك فقد نفّذ العديد من تصاميمه بأزياء فضيّة يغزوها البريق كما استعان بنقاط البولكا التي تجمع بين الأناقة والمرح.

- جمال المدن الفارغة

تعدّدت مشاهد المدن الفارغة التي هجرتها الحياة في ظل انتشار وباء كورونا وما تسبب به من عزل منزليّ جعل أشهر الشوارع في العالم تبدو كأنها مهجورة. هذا المشهد تكرر ظهوره في أنحاء مختلفة من العالم وفي المدن الإيطاليّة تحديداً، ولذلك اختارته دار Alberta Ferretti كمصدر إلهام لمجموعتها من أزياء رحلات 2021. تم تصوير أزياء هذه المجموعة على خلفيّة أجمل المدن الإيطاليّة كروما، وفلورنسا، والبندقيّة، ونابولي... وقد أرادت هذه الدار من خلال تصاميمها نشر روح من الإيجابيّة وطاقة حيوية تعزّز حب الحياة. وذلك تلبيةً لرغبة النساء في الشعور بأنهن جميلات وأنيقات بعد هذه الفترة من التباعد الاجتماعي الذي أصبحت فيه السهرات والحفلات نادرة.

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- الطبيعة مصدر للطاقة

قضى المصمم الإيطالي، غيامباتيستا فالي، فترة الحجر الذي فرضه انتشار وباء كورونا في شقته بمدينة باريس التي تملك شرفة صغيرة زيّنها بالنباتات والأزهار. وهو قرر الاحتفال بشغفه بالحدائق في مجموعته الخاصة برحلات 2021 التي عمل عليها خلال فترة الحجر. تألفت هذه المجموعة من حوالي 70 إطلالة، وهي كانت من أكبر المجموعات التي قدّمتها دور الأزياء العالميّة. استحضر المصمم فيها جمال الحدائق بألوانها، وأزهارها، ونضارتها، وانتعاشها فأتت الأزياء مصنوعة من خامات انسيابيّة شفّافة تلوّنت بالوردي، والأصفر، والأحمر، والأبيض... وقد قال المصمم في التعريف عن مجموعته: "على الموضة أن تستمر في جعلنا نحلم... في هذا الزمن الذي يشهد تحوّلات جذريّة على مستويات مختلفة. وعلى الجيل الجديد أن يجعل التبدلات الحقيقيّة واقعاً يحملنا إلى الأفضل".