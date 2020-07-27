هذا هو المكوّن الطبيعي الأقوى في مجال مكافحة التجاعيد

اسمه "باكوشيول" وهو مكوّن طبيعي معزّز للشباب ذات خصائص مذهلة. فهو يحارب التجاعيد ويتميّز بفعالية أكبر من الريتينول الذي كان يُعتبر المكوّن الطبيعي الأقوى في مجال تأخير شيخوخة البشرة. هذا ما دفع المختبرات التجميليّة إلى إدراجه في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة. تعرفوا على خصائصه وكيفيّة الاستفادة منها في مجال تعزيز الشباب.

تُعتبر شيخوخة الجلد آليّة طبيعيّة يستحيل إيقافها، ولكن يمكن الحرص على تأخيرها بفضل مستحضرات عناية تعزّز النضارة وتحافظ على الشباب لأطول فترة ممكنة. ويشهد المجال التجميلي عدداً كبيراً من المكوّنات المتنوّعة والتركيبات التي تخضع للتطور المستمر بهدف معالجة البقع البنيّة، التجاعيد، ترهل البشرة، وفقدانها للحيوية.

يعتبر الريتينول المكوّن الطبيعي الأكثر فعالية في مجال معالجة جميع هذه المشاكل، ولكن أثبتت الدراسات الأخيرة أن هناك مكوّنا طبيعيا أكثر فعالية منه يحمل اسم "باكوشيول" ويمكن تصنيفه على أنه أقوى مضادات التجاعيد المعروفة حالياً.

مضاد طبيعي للتجاعيد:

إذا كانت نتائج الريتينول والباكوشيول متشابهة، فإن مكوناتهما مختلفة كلياً عن بعضها البعض. فالريتينول هو الصيغة الكيميائية للبروفيتامين A، وهو معروف بتأثيره المجفف والمهيّج للبشرة رغم فوائده. أما الباكوشيول فيؤمن النتائج الفعالة نفسها للريتينول مع مضاعفات أقل. فهو أكثر نعومة على البشرة، ويعمل على محاربة جميع شوائبها بفضل تأثيره المنقّي والمنظّم للإفرازات الزهميّة. ونجده في المجال التجميلي يدخل في تركيبة الكريمات والزيوت التجميليّة.

مصدره:

يُستخرج "الباكوشيول" من نبات يحمل اسم "بابشي" تتمّ زراعته في مناطق شرق آسيا والهند. وقد أثبتت الأبحاث التجميليّة أن هذا المركّب الكيميائي يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين ويُعزّز قوة ومرونة الجلد، كما أنه يملّس الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يعالج حب الشباب والتصبغات الجلديّة الناتجة عن التعرّض لأشعة الشمس.

يُصنّف "الباكوشيول" بأنه أحد مشتقات زيت بذرة البكوشي المستعملة في طب الأعشاب كمرطّب للجلد، معالج للتجاعيد، ومضاد للأكسدة والالتهابات الجلديّة.

فعاليته:

من أبرز خصائص "الباكوشيول" أنه يناسب جميع أنواع البشرات ويُعتبر حلاً مثالياً للبشرات الحساسة التي لا تتحمّل استعمال الريتينول التقليدي.

كما أنه يعيد التوازن إلى البشرات الدهنية ويعتني بالبشرات الجافة مؤمناً لها التغذية والترطيب.

تتوفر في الأسواق العديد من الكريمات، والأمصال، والأقنعة التي تحتوي على مستخلص "الباكوشيول". وينصح الخبراء باستعمالها مساءً للاستفادة من خصائص هذا المكوّن في مجال تجديد البشرة. يمكن أيضاً تحضير قناع طبيعي من بذور البكوشي في حال توفرها. إذ يكفي خلطها مع القليل من العسل والحليب ومدّ الخليط على البشرة لحوالى 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً للاستفادة من خصائصه المضادة لشيخوخة البشرة.