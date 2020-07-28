"الزمن الجديد" بين الموضة الإيطالية والموسيقى اللبنانية

انعكس انتشار وباء كورونا عالمياً على صناعة الموضة مما دفع المصممين إلى استنباط أساليب جديدة للتعريف عن تصاميمهم في ظلّ ظروف التباعد الاجتماعي والاستغناء مرحلياً عن العروض التي كانت تشكّل وسيلة أساسيّة لتقديم جديدهم.

في هذا الإطار كشفت دار Brunello Cucinelli للأزياء الرجالية عن طريقة مبتكرة للترويج لتصاميمها من خلال تعاون جمعها بالمؤلف الموسيقي اللبناني رامي خليفة. تحمل المقطوعة الموسيقيّة التي أتت وليدة هذا التعاون اسم "الزمن الجديد" وقد تمّ تصويرها في جبال سيبيليني الإيطاليّة حيث بدا المؤلّف وهو يعزف مقطوعته على بيانو وضع في سهل من زهور الخشخاش الحمراء.

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ففي كل عام من منتصف الربيع إلى منتصف الصيف تشتعل حقول هذه الهضبة بتدرجات الأحمر، والأصفر، والأرجواني، والأزرق. وتمتزج ألوان الأزهار معاً في الأرض المزروعة لتشكّل لوحة انطباعيّة ومشهداً طبيعياً فريداً.

مدة هذا الفيلم حوالي الدقيقة ونصف، وهو يكشف عبر الموسيقى والصور عن مصادر إلهام دار Brunello Cucinelli في مجموعتها الخريفيّة الجديدة. كما يجسّد بطريقة فنيّة رائعة الرابط بين عناصر الطبيعة والتفاصيل المعتمدة في هذه الأزياء الرجاليّة. وقد انتهى الفيلم بعبارة "الطبيعة آلة موسيقيّة تتفاعل نغماتها مع أعمق المفاتيح في داخلنا" للفيلسوف الألماني نوفاليس مختصراً المكانة التي تحتلّها الطبيعة كمصدر للإلهام، والابتكار، والإبداع.

معزوفة "الزمن الجديد" تمّ تأليفها خصيصاً لترافق هذا الفيلم الذي يربط بين الموضة والطبيعة. وقد عزفها مؤلفها رامي خليفة على البيانو عاكساً روح الأماكن المصوّرة في الفيديو والعواطف التي تنقلها مشاهده المعبّرة. وهي تشكّل صيغة جديدة للربط بين الموضة وفنون أخرى سوف يتكرر ظهورها في مستقبلنا القريب نظراً للبعد الجديد الذي تعطيه لصناعة الموضة على الصعيد العالمي.