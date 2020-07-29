6 وصفات تعزّز نضارة بشرتكِ لاستقبال العيد

لم يفت الأوان بعد لتستقبلي العيد ببشرة نضرة وخالية من الشوائب. استعيني بالمكوّنات الطبيعيّة فهي كفيلة بتأمين حلول لجميع المشاكل التي يمكن أن تعكّر صفو بشرتكِ.



1- قناع الحلبة لتمليس التجاعيد:

تتمتع الحلبة بفعالية في تمليس الخطوط الرقيقة والتجاعيد، فلا تتأخري في الاستعانة بها على شكل قناع سهل التحضير. انقعي بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة ثم قومي بطحنها في صباح اليوم التالي فتحصلين على عجينة يسهل تطبيقها على الوجه والعنق على أن يتم تركها لحوالي نصف ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر.

2- زيت اللوز وقشور البرتقال للتخلّص من لرؤوس السوداء:

لإزالة الرؤوس السوداء التي تعكر صفو بشرتكِ، حضّري قناعاً تطبّقينه لثلاثة أيام متتالية. اخلطي ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وقشور حبة من البرتقال بعد طحنها جيداً. أضيفي الخليط إلى نصف كوب من الماء الدافئ واستعمليه كلوشن لمسح المناطق التي تظهر على الرؤوس السوداء. اتركيه على بشرتكِ لحوالا ربع ساعة قبل شطفها جيداً بالماء.

3- الزبادي والملح لتخفيف البقع الداكنة:

يتمتع الزبادي بمفعول مبيّض للبشرة يمكن الاستفادة منه عبر تطبيق هذا القناع لثلاثة أيام متتالية. لتحضيره اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي، بملعقة صغيرة من عصير الليمون، مع نصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من العسل. طبّقي هذا القناع مباشرةً على بشرتكِ مع التركيز على مناطق ظهور البقع الداكنة واتركيه لحوالي ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء.

4- قناع العسل للعناية بالبشرة الدهنيّة:

تحتاج البشرة الدهنيّة إلى مكوّنات مضادة للبكتيريا تحميها من حبّ الشباب. ويلعب العسل دوراً مثالياً في المجال. لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من العسل، ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل، وملعقة كبيرة من مسحوق جوزة الطيب الذي سيلعب دور مقشّر لطيف للبشرة يخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء ويمكن تكرار استعماله مرة أو مرتين أسبوعياً.

5- الصبّار لترطيب البشرة ومدّها بالإشراق:

يتمتع الجل المستخرج من نبات الصبّار بخصائص مرطّبة تحتاجها بشرتكِ لتستعيد نضارتها المفقودة. للحصول على هذا الهلام الطبيعي، يكفي قطع أوراق الصبّار طولياً واستخراجه ثم تطبيقه مباشرةً على بشرة نظيفة وتركه عليها لحوالي نصف ساعة قبل شطفه جيداً بالماء. كرّري استعمال الصبّار صباحاً ومساءً لثلاثة أيام متتالية.

6- الخيار والنعناع لنضارة البشرة الحسّاسة:

تحتاج البشرة الحسّاسة إلى مكوّنات تحترم خصوصيتها ولا تكون قاسية عليها. من هذه المكوّنات يمكنكِ الاعتماد على الخيار وأوراق النعناع لتحضير قناع يعزّز نضارتها. يكفي هرس حبة من الخيار وبضع أوراق من النعناع الأخضر في الخلاّط الكهربائي للحصول على خليط يتم توزيعه على بشرة الوجه والعنق ويُترك لربع ساعة قبل شطفه بالماء جيداً. كرري استعمال هذه الوصفة لثلاثة أيام متتالية لتعزيز نضارة بشرتكِ في استقبال العيد.