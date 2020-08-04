أي مكوّن يختبئ في ثلاجاتنا ويعالج ضربات الشمس؟

إنه مكوّن يتميّز بثمنه الزهيد وفوائده المتعددة، وهو يتوفّر عادةً في ثلاجاتنا ويتمتع بفعالية كبيرة في علاج ضربات الشمس التي تتعرّض لها البشرة خلال فصل الصيف. هذا المكوّن هو الزبادي الذي يمكن أن يحلّ مكان جل الصبّار والعديد من الأدوية المعالجة للحروق السطحيّة التي تتعرّض لها البشرة جرّاء التعرّض المفرط للشمس.

فوائده متنوّعة

يتميّز الزبادي بغناه بالفيتامينات والبروتينات. وهو مرطّب طبيعي يسمح بالقضاء على البكتيريا وتعديلها، كما أنه غنيّ بالبروبيوتيك التي تسمح بإعادة التوازن في حموضة البشرة ومعالجتها بالعمق. ويُعتبر الزبادي أحد أفضل المكوّنات المعالجة لضربات الشمس إذا تمّ وضعه بطبقة سميكة على البشرة وتركه عليها لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء. يمكن تكرار هذا العلاج عدة مرات يومياً.

يحتوي الزبادي على الحمض اللبني وحوامض ألفا هيدروكسي التي تعزّز نعومة البشرة وتحافظ على شبابها. وهو يخفف من ظهور البقع البنيّة، الندوب، والمسام المتوسّعة كما يحدّ من التغيير في لون البشرة الناتج عن التعرّض للشمس. يعالج الزبادي أيضاً حروق الشمس والحكّة الناتجة عنها. وهو يساهم في تفتيح البشرة ويناسب جميع أنواعها بما فيها الدهنيّة والحسّاسة.

يساعد الزبادي في إزالة خلايا الجلد الميتة ويخفف التهاباتها كما يؤخّر ظهور الخطوط الرقيقة ويعالج الهالات الداكنة مما يساهم في جعل البشرة أكثر نضارةً وإشراقاً. من شأن هذه الخصائص المتعددة أن تشجّع على إدراجه ضمن روتين العناية ببشرة الوجه والجسم نظراً لمفعوله المقشّر، المرطّب، والمعالج لمشاكل الجلد.

5 خلطات تعتني ببشرتكِ

تتضاعف فوائد الزبادي عند خلطه مع مكوّنات تتميّز أيضاً بفوائدها على البشرة. تعرّفوا فيما يلي على 5 خلطات مفيدة في هذا المجال:

• قناع الزبادي والسكر البني:

يتميّز هذا القناع بخصائصه المقشّرة وهو مفيد جداً للبشرات المختلطة. لتحضيره يكفي خلط الكمية نفسها من الزبادي والسكر البني الناعم، على أن يتمّ فرك بشرة الوجه والعنق بنعومة بهذا الخليط لحوالى 5دقائق ثمّ تركه لحوالى ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء البارد. يُستعمل هذا القناع مرة أسبوعياً للحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة.

• قناع الزبادي والكركم:

يساعد هذا القناع على تبييض البشرة. لتحضيره يكفي خلط كمية مماثلة من بودرة الكركم والزبادي، ومن ثم توزيع الخليط على الوجه والعنق وتركه لحوالى 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء البارد. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً.

• قناع الزبادي والعسل:

يساعد هذا القناع على تغذية البشرة وترطيبها في الوقت نفسه، وهو يناسب جميع أنواع البشرات. لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل. يُطبّق هذا القناع على البشرة ويُترك ليجفّ تماماً قبل شطفه بالماء الفاتر وتطبيق كريم مرطّب على البشرة. يُنصح باستعماله مرة أسبوعياً خاصةً في فصل الصيف.

• قناع الزبادي والنشا:

يناسب هذا القناع البشرات الحساسة، فهو يؤمّن لها النضارة والإشراق. لتحضيره يكفي خلط الكمية نفسها من الزبادي وبودرة النشا ثم تطبيق الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء البارد.

• قناع الزبادي وبودرة الكاكاو:

يساعد هذا القناع على تفتيح لون البشرة ومدّها بالنضارة. لتحضيره يكفي خلط 4ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو وملعقة صغيرة من العسل. يُطبّق ها الخليط لمدة 20 دقيقة على بشرة الوجه قبل إزالته بالماء الفاتر. يُنصح بتكرار استعماله مرة أسبوعياً.