صور لافتة لشعار "بربري" في الإمارات ومنغوليا والصين

كان لافتاً التعاون بين دار Burberry البريطانية العريقة في مجال الأزياء وبين الفنان الفلبيني المستقر في دبي ناثانيل ألابيد، لتقديم الفصل الأخير من الحملة الترويجية الصيفية الخاصة بالدار.

وعُرف ألابيد بكونه فناناً بالفطرة، وهو وقّع في الإمارات لوحات رملية ضخمة نفذها على رمل الشواطئ وبقيت حتى أتى المد المرتفع لمحوها.

كما أثمر هذا التعاون عن فكرة مبتكرة، إذ استندت Burberry في تنفيذ حملتها الصيفية للعام 2020 على تراثها كصانع للملابس الخارجية الذي يمتد في التاريخ إلى ابتكار مؤسس الدار توماس بربري لقماش الغاباردين المقاوم للماء في العام 1879. وهو ما زال يُستعمل حتى الآن في تصنيع معاطف "الترنش" الشهيرة التي تعتبر التصميم الأيقوني لدار Burberry.

وطلبت الدار البريطانية من ألابيد تنفيذ شعار TB الخاص بها على رمال الصحراء. وهو وجد في هذا المشروع تواصل فريد مع الطبيعة والاستعانة بمساحاتها الشاسعة للتعبير عن رسائل قد تكون زائلة ولكنها قادرة إلى الوصول لعدد كبير من الناس.

يأتي هذا التعاون بين دار Burberry والفنان الفلبيني ألابيد كجزء من مشروع لم يقتصر فقط على الإمارات، ولكن كان له محطات أخرى في منغوليا حيث ظهر شعار TB على مناطيد تعمل بالهواء الساخن ارتفعت في الجو. وقد ظهر الشعار نفسه في الصين ليزيّن أسطولاً من القوارب ظهرت في ميناء "شينزين".

الجدير ذكره أن Burberry هي أحد أقدم دور الأزياء البريطانية، إذ يعود تأسيسها إلى العام 1856، ولكن شعار TB المعتمد حالياً فهو جديد نسبياً إذ تم ابتكاره في العام 2018 على يد المدير الإبداعي ريكاردو تيسكي. وقد تم تنفيذه بالتعاون مع المدير الفني البريطاني بيتر سافيل، وهو يعيد صياغة الحرفين الأولين من اسم مؤسس العلامة توماس بربري.