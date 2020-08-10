المصمم ربيع كيروز نجا من إصابة بالدماغ في انفجار بيروت

نشر المصمم اللبناني العالمي ربيع كيروز صورة له في صفحته الخاصة على موقع إنستغرام، تظهر الإصابة في الرأس التي تعرّض لها جراء الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

يبعد مشغل كيروز حوالي 900 متر عن موقع الانفجار الذي تسبب بدمار كبير في مشغله. وقد طمأن كيروز محبّيه بأنه تلقّى عناية جيّدة ولكنه غير قادر على الإجابة عن اتصالاتهم ورسائلهم في الوقت الحالي. وقال في رسالته "أصدقائي الأعزاء، كما هو الحال بالنسبة لكم، ما زلت أحاول استيعاب هذه الكارثة المروّعة. أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأفراد عائلاتكم. لقد لامست رسائلكم قلبي وأعطتني الدفع لأمضي قدماً". وقال عن تفاصيل إصابته "أتعافى ببطء من نزيف بسيط في الدماغ وجلطتين دمويتين، بالإضافة إلى 22 غرزة. أهتمّ بصحتي حالياً ولن أتمكن من الإجابة عن أي من رسائلكم أو اتصالاتكم في الوقت الحالي".

وأنهى كيروز تعليقه في صفحته على موقع إنستغرام برسالة مفعمة بالأمل، إذ قال "الكلمات ليست كافية، لن ننسى. سوف ندين ونقوم بإعادة البناء. وسوف نرقص من جديد". وكانت دار ربيع كيروز، التي تم تأسيسها منذ 11 عاماً، دخلت في بداية العام 2019 بشكل رسمي كعضو دائم في روزنامة الخياطة الراقية الفرنسية بعد أن كانت ضيفاً على هذه الروزنامة منذ العام 2016. فهل سيعيد كيروز بناء مشغله في بيروت أم سينتقل للاستقرار في باريس حيث يملك مشغلاً آخر وصالة عرض.