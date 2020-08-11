الشخصيات الكرتونية تغزو أزياء "لويس فويتون" الرجالية

قدمت دار Louis Vuitton مجموعتها من الأزياء الرجالية لربيع وصيف 2021 من خلال عرض أقيم في مدينة شنغهاي الصينية، وذلك بغياب مديرها الإبداعي فيرجيل أبلوه وفريق عمله الذين بقوا في باريس تماشياً مع الاحتياطات المساهمة في الحد من انتشار وباء كوفيد 19.

وتضمن هذا العرض 60 إطلالة حاولت نشر أجواء من المرح بعد هذه الأشهر الصعبة الناتجة عن الوضع الصحي المضطرب عالمياً. كما يأتي كمحطة ثانية في فعاليات إطلاق مجموعة دار Louis Vuitton لربيع وصيف 2021. وقد سبقته محطة أولى تمثلت في فيلم قصير من الرسوم المتحركة حمل عنوان "زوم وأصدقاؤه يصلون إلى شنغهاي" تم نشره في صفحة الدار على مواقع التواصل الاجتماعي، وستليه محطة ثالثة في طوكيو خلال سبتمبر/أيلول المقبل ما زالت تفاصيلها طي الكتمان.

الشخصيات الكرتونية التي ظهرت في الفيلم تكرر ظهورها في عرض شنغهاي. وقد تم تصنيعها من القماش وتحولت إلى جزء من سترة، أو معطف، أو حقيبة، أو وشاح يلتف حول العنق. وتشير الملاحظات المرافقة للعرض أن هذه الرحلة التي قامت بها مجموعة ربيع وصيف 2021 الرجالية من باريس إلى شنغهاي تأتي في إطار ملاقاة دار Louis Vuitton لمجتمعها العالمي بهدف تعزيز التبادل بين الثقافات والأمم.

هذا التواصل بين المجتمعات تبنته دار Louis Vuitton بشخص مديرها الإبداعي فيرجيل أبلوه. هو الرجل الأسود الذي يتحمل مسؤولية دار فرنسية عريقة، والذي اختار أن يكون المثل ويفتح الباب أمام الأجيال القادمة بدل أن يعتمد على التبشير بقبول الآخر ومناهضة العنصرية خاصة في مجال الموضة.

إلى ذلك تبنت دار Louis Vuitton في هذه المجموعة مبدأ إعادة التدوير، فقدمت في عرضها 25 إطلالة مصنوعة من مواد معاد تدويرها و25 إطلالة أخرى ارتكزت على أفكار أعيد تدويرها من مجموعات سابقة للدار. وتقول الملاحظات المرافقة للعرض أنه تم بناء هذه المجموعة بأربعة أساليب: تصاميم مصنعة من مواد أعيد تدويرها من مخزون الدار، تصاميم مصنعة من أفكار أعيد تدويرها، قطع أعيد تدويرها من مجموعات سابقة، وقطع أعيد تدويرها خلال فترة الحجر المنزلي التي قضاها فريق عمل الدار.

وتطلب تصميم هذه الأزياء مهارة استثنائية لدمج الشخصيات الكرتونية بالتصاميم. وعلى الرغم من أن العديد منها تتوجه فقط إلى هواة الغرابة في مجال الموضة، يبقى هذا العرض مليئاً بالبهجة ويلامس قضايا مهمة جداً تشغل مجتمعاتنا. بانتظار ما سيحمله إلينا الفصل الثالث من تقديم مجموعة أزياء Louis Vuitton الرجالية الذي سيقام خلال الشهر المقبل في طوكيو.