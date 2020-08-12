10 إطلالات ملوكيّة لن ينساها التاريخ

يُشكّل حفل الزفاف محطّة مهمّة جداً في حياة كل فرد. وهو يكتسب أهميّة زائدة بالنسبة للمشاهير نتيجة المتابعة الإعلاميّة والشعبيّة التي تلقاها حياتهم في كافة تفاصيلها. أما ثوب الزفاف فيعيش لسنوات طويلة في ذكريات العروسين وذاكرة الحضور.

وخير دليل على ذلك 10 أثواب زفاف ملكيّة ما زالت محافظة على حضورها في أرشيف الموضة العالميّة مما يجعل منها مصدر إلهام للعديد من الفتيات المقبلات على الزواج. وأبرز مثال على ذلك ثوب زفاف الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا، التي تزوّجت مؤخراً واختارت ثوب زفافها من خزانة جدتها الملكة التي سبق أن ارتدته منذ 58 عاماً.

- الأقدم في هذه اللائحة هو ثوب زفاف ملكة بريطانيا، إليزابيت الثانية، التي تزوجت في العام 1947 من فيليب دوق إدنبره. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً أبيض طويلا، حمل توقيع المصمم البريطاني نورمان هارتنيل رافقته طرحة طويلة تزيّنت بالتطريز اليدوي.

- تزوّجت النجمة الأميركيّة غرايس كيلي من رينييه أمير موناكو خلال العام 1956. وقد ارتدت العروس للمناسبة ثوباً من التفتا والدانتيل، حمل توقيع المصممة هيلين روز التي كانت تهتمّ بأزياء شركة MGM film studio الهوليووديّة الشهيرة.

- تزوّج بودوان ملك بلجيكا من الملكة فابيولا في العام 1960. وقد تألقت الأخيرة في حفل زفافها بثوب من الحرير والتول حمل توقيع دار Balenciaga وتزيّن بياقة وذيل طويل تمّ تنفيذهما من الفرو الطبيعي. وما زال يُعتبر هذا الثوب حتى اليوم من أفخم ما ارتدته الملكات والأميرات في يوم زفافهنّ.

- ارتبطت كارولين أميرة موناكو، وابنة الأمير رينييه، بالمدعو فيليب جونو في العام 1978. وقد لفتت الأنظار حينها بثوب زفافها الذي حمل توقيع مارك بوهان لدار Christian Dior. وقد تمّ تنفيذ هذا الثوب بخامة التول التي تزيّنت بالتطريز وترافق مع طرحة طويلة مطرّزة.

- تزوّج وليّ العهد البريطاني الأمير تشارلز من ديانا سبنسر في العام 1981. وقد ارتدت العروس أحد أشهر فساتين الزفاف في العالم. تمّ تنفيذ ثوب الأميرة ديانا من قماش التفتا الحريري الذي تزيّن بالدانتيل. وهو حمل توقيع الثنائي البريطاني دايفيد وإليزابيت إيمانويال ورافقه ذيل بطول 7,6 متر.

- تزوّج عبدالله الثاني ملك الأردن من رانيا ياسين في عمان خلال العام 1993. وقد تألقت الملكة رانيا يوم زفافها بثوب صُمّم خصيصاً لها حمل توقيع البريطاني بروس أولدفيلد تزيّن بتطريزات ذهبيّة.

- ارتبط ألبرت الثاني أمير موناكو خلال العام 2011 بالرياضيّة الجنوب إفريقيّة شارلين ويتستوك. وقد تألّقت العروس في هذه المناسبة بثوب من الحرير، حمل توقيع المصمم الإيطالي جيورجيو أرماني وترافق مع ذيل مرصّع بأحجار الكريستال.

- تزوّج الأمير ويليام حفيد الملكة البريطانيّة من كايت ميدلتون خلال العام 2011 في حفل حظي بمتابعة إعلاميّة وشعبيّة كبيرة. وقد تألّقت العروس للمناسبة بثوب أبيض، حمل توقيع المصممة ساره بورتن التي كانت حينها تشغل منصب المديرة الإبداعية في دار Alexander McQueen. اختلط في هذا الثوب قماش الساتان، والدانتيل، والتول. وهو يبقى أحد أشهر أثواب الزفاف في العالم.

- ارتبط الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا بالممثلة الأميركيّة السابقة ميغان ماركل في حفل زفاف ضخم أقيم في لندن خلال العام 2018. وقد شغلت العروس الحضور والمتابعين عبر الشاشات بثوبها البسيط والأنيق، الذي حمل توقيع المصممة كلير وايت كيللر التي كانت تشغل حينها منصب المديرة الإبداعية في دار Givenchy.