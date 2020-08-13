هذه الأطعمة تؤمن حاجة البشرة من الكولاجين الطبيعي

يرتبط شباب البشرة بالحفاظ على مستوى الكولاجين الطبيعي فيها وتحفيز إنتاجه بوسائل مختلفة، أبرزها عبر النظام الغذائي.

تعرّفوا فيما يلي على الأطعمة المعزّزة لإنتاج هذا البروتين الذي يحافظ على مرونة البشرة وحيويتها كما يحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.

يتواجد الكولاجين في الأنسجة الضامة (الجلد، العضلات، الأربطة، العظام، والغضاريف). وهو يتكوّن من الكيراتين والإلستين، ولكن إنتاجه في الجسم ينخفض نتيجة عدة عوامل أهمها التقدّم في العمر مما يتسبب بفقدان الأنسجة لمرونتها وظهور علامات الشيخوخة عليها في وقت مبكر.

لا يمكن الحصول على هذا البروتين مباشرةً من الغذاء كونه لا يتواجد في الأطعمة، ولكن تعمل بعض المكوّنات الغذائيّة على تعزيز إنتاجه. وهو يتوفر على شكل أدوية تُصنّع مخبرياً ويتمّ حقنها تحت الجلد على يد أطباء التجميل أو الجلد، كما يتواجد في الكريمات المضادة للتجاعيد.

- أطعمة تحفّز إنتاج الكولاجين:

• الخضراوات الورقيّة ذات الألوان الداكنة: تعمل على تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم. وأبرزها البقدونس، الكزبرة، السبانخ، الكرنب.

• الخضار والفاكهة الغنيّة بفيتامين C: يعمل هذا الفيتامين على تنشيط إنتاج الكولاجين، وهو غنيّ بمضادات الأكسدة التي تؤخّر مظاهر الشيخوخة المبكرة. نجده في الحمضيّات، الكيوي، الفلفل الأخضر، القرنبيط، اللفت، والفراولة.

• الأطعمة الغنيّة بأحماض الأوميغا3: تعمل هذه الأحماض على تحسين مظهر الجلد من خلال زيادة مرونته ونضارته كما تعمل على حمايته من التجاعيد. يتوفر هذا الحمض في الأسماك الدهنيّة (تونا، سالمون، ماكاريل...)، الشوكولاتة الداكنة، الفراولة، المكسّرات (جوز، لوز، بندق، كاجو...)، وبذور الكتان.

• مشتقات الصويا: البذور، الزيوت، الحليب المستخرجة من الصويا فهي تحفّز إنتاج الكولاجين وتحارب مظاهر الشيخوخة المبكرة.

• الثوم: فهو غنيّ بمادة الكبريت التي تساهم في تجديد الأنسجة التالفة ومعالجة مشاكل البقع الداكنة والتجاعيد.

• الفاكهة والخضراوات الحمراء: تتميّز بغناها بمادة الليكوبين، وهي من مضادات الأكسدة المعزّزة لإنتاج الكولاجين. وأبرزها الطماطم النيئة والمطهوّة، الشمندر، الفلفل الأحمر، بالإضافة إلى الكرز والتوت بأنواعه المختلفة.

• الأطعمة الغنيّة بفيتامين A: فهي تساهم في الحفاظ على مستويات عالية من الكولاجين في البشرة. وأبرزها الجزر، البطاطا الحلوة، والشمام.

• الأطعمة الغنيّة بالبرولين: وهو حمض أميني يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين ونجده في بياض البيض، الفطر، الملفوف، ومنتجات الألبان.

- عادات تحفّز إنتاج الكولاجين:

• الحصول على كفايتنا من السوائل وأبرزها الماء، عصائر الفاكهة الغنيّة بفيتامين C.

• المواظبة على ممارسة التمارين الجسديّة كونها تنشّط الأيض وتعزّز إنتاج الكولاجين في الأنسجة.

• الحصول على كفايتنا من النوم، إذ يقوم جسمنا خلال الليل ببناء خلاياه وأنسجته التي يدخل الكولاجين في تركيبتها.

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• الإقلاع عن التدخين كونه يخفّض نسب فيتامين C في الجسم مما يؤثّر سلبياً على إنتاج الكولاجين.

• التخفيف من استهلاك السكر كونه يحدّ من قدرة الكولاجين على تجديد نفسه ويتسبب في تلف أليافه.

• تجنّب التعرض المفرط للشمس، إذ تتسبب الأشعة ما فوق البنفسجيّة في الحدّ من إنتاج الكولاجين.