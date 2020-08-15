10 نصائح عمليّة ومفيدة لتوضيب حقيبة السفر

تشكّل العطلة الصيفية الوقت المثالي للسفر واستكشاف آفاق جديدة، لكن انتشار وباء كورونا حول العالم حدّ كثيراً من التنقل بين الدول وحوّل الاهتمام إلى السياحة الداخلية بانتظار تحسّن الأوضاع الصحية. وفي الحالتين يبقى توضيب الأغراض التي نحتاجها في أي تنقّل مهمة شاقّة بالنسبة للكثيرين. تعرّفوا فيما يلي على أبرز النصائح لجعلها من الخطوات التحضيرية السهلة لأي رحلة، داخلية كانت أم خارجية.

وضع قائمة بالحاجيات

يُعتبر وضع قائمة بحاجيّات الرحلة الخطوة الأساسية التي عليها أن تسبق توضيب الحقيبة، فهي ستجعل هذه المهمة أسهل وستحدّ من إمكانية نسيان أي من الأغراض التي نحتاجها خلال الرحلة.

الاكتفاء بالضروري فقط

"الضروري فقط" هو الشعار الذي علينا تبنّيه لدى توضيب حقيبة السفر، فهذا ما سيجنّبنا حمل ثياب وأكسسوارات أكثر من حاجتنا. وعلينا أن نعي أيضاً بأن العديد من حاجياتنا اليومية كالشامبو ومعجون الأسنان وغسول الجسم تكون متوفرة في مكان الوصول ولسنا بحاجة إلى حملها معنا في الحقيبة.

تحضير الحقيبة مسبقاً

يتسبب توضيب الحقيبة قبل السفر مباشرةً بنسيان العديد من الأغراض التي نحتاج إليها، ويولّد حالة من التوتر نكون بغنى عنها قبل الانطلاق بالرحلة. ولذلك يُنصح بتوضيبها قبل يومين أو ثلاثة ومراجعة قائمة الأغراض التي نحتاج إليها أكثر من مرة للتأكد من أن جميعها أصبحت في الحقيبة.

اختيار الحقيبة المناسبة

يشجعنا اختيار حقيبة كبيرة على أن نضع فيها أغراضاً إضافية قد لا نحتاجها، ولذلك يُنصح باختيار الحقيبة بما يتناسب مع مدة الرحلة. فعند الذهاب في رحلة مدّتها يومين فقط، يمكن الاكتفاء بحقيبة من النسيج يتمّ حملها على الكتف أو حقيبة صغيرة بعجلات. عند الذهاب برحلة لمدة أسبوع، يُنصح باختيار حقيبة متوسطة الحجم مزوّدة بعجلات. أما إذا كانت الرحلة تستغرق عدة أسابيع فيُفضّل اختيار حقيبة كبيرة مزوّدة بعجلات تسهّل نقلها من مكان إلى آخر.

لفّ الثياب بدل طيّها

تسمح هذه الخطوة بكسب مكان إضافي في الحقيبة، وهي تعتمد على لفّ الثياب بشكل إسطوانيّ لدى وضعها في الحقيبة بدل طيّها ووضعها فوق بعضها البعض.

ترك بعض الفراغ في الحقيبة

يسمح ترك فراغات في الحقيبة بتخصيص مكان للحاجيّات التي سوف تشترونها خلال الرحلة. فلا تتناسوا ذلك عند توضيب أغراض السفر.

ضعوا الحاجيات الثقيلة في أسفل الحقيبة

إن وضع الحاجيات الثقيلة فوق الملابس سوف يؤدي إلى ظهور تجعيدات عليها، ولذلك يُنصح بوضعها في أسفل الحقيبة ثم وضع الملابس فوقها.

حماية الأدوات الحسّاسة

موضوع يهمك يندرج شاي الكومبوتشا ضمن أنواع المشروبات الطبيعيّة التي تلقى رواجاً مؤخراً بين النجوم والمشاهير، فلماذا هذا الإقبال على... هكذا يحافظ شاي الكومبوتشا على جمال وشباب البشرة العربية ستايل

يُستحسن لفّ الأدوات الحساسة، مثل مملّس أو مجفف الشعر وآلة التصوير الفوتوغرافي، بالملابس لحمايتها قبل وضعها داخل حقيبة السفر.

توضيب الأكسسوارات في الأحذية

يسمح وضع الجوارب والأوشحة داخل الأحذية في كسب مكان إضافي في حقيبة السفر، فلا تترددوا في اعتماد هذه الخطوة العملية.

التفكير بالوصول

قد تحتاجون عند الوصول إلى تبديل ملابسكم أو إلى بعض الحاجيات الأساسية. احرصوا على وضع ما تحتاجون إليه فوق الأغراض الأخرى في الحقيبة لتتمكنوا من الحصول عليها مباشرةً ودون الحاجة إلى تفريغ كامل الحقيبة.