هذا هو أول حجاب يحمل توقيع دار تومي هيلفيغر الأميركية

يبدو أن دار تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger الأميركية، قررت التوسّع في مجال تنفيذ أزياء محتشمة نتيجة الطلب المتزايد عليها. وقد أطلقت مؤخراً في هذا الإطار أول حجاب يحمل توقيعها.

تمّ تنفيذ هذا الحجاب من قماش الجاكار باللون الرمادي الناعم الذي دخلت عليه بعض خيوط اللوريكس لتكسبه بريقاً رقيقاً. قررت الدار تنفيذ هذا الوشاح خصيصاً ليتم ارتداؤه كغطاء للرأس، وحرصت على أن يكون خفيف الوزن، ما يسمح لفروة الرأس بأن تتنفّس، وأن يكون عريضاً بحيث يؤمّن التغطية المطلوبة. وهي زيّنته بلوغو TH وجعلته متوفّرا للشراء عالمياً عبر متاجر محددة وعبر الإنترنت.

وسبق لدار Tommy Hilfiger أن قدّمت تصاميم تتناسب مع متطلّبات النساء المحجبات، كما نفّذت مؤخراً بوركيني أو زي سباحة محتشما تم تصميمه خصيصاً للعارضة الأميركية ذات الأصول الصومالية حليمة آدن التي تعتبر أول عارضة تظهر بحجابها على أغلفة أشهر مجلات الموضة في الولايات المتحدة.

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اهتمام المصمم تومي هيلفيغر بالأزياء المحتشمة يأتي نتيجة تنامي هذا القطاع الذي أصبح يقدّر حجمه بحوالي 226 مليار جنيه إسترليني على مستوى العالم. وبذلك تنضمّ دار Tommy Hilfiger إلى قائمة متنامية من دور الأزياء المتلهفة لتلبية احتياجات السوق في هذا المجال، نذكر منها: دور Giorgio Armani، وDolce&Gabbana، وBurberry، وdkny التي تقوم بإنتاج قطع أو مجموعات تلبّي احتياجات مستهلكين يبحثون عن أزياء محتشمة.

وقد حذت حذوها متاجر تقدّم ما يُعرف بالموضة السريعة أو Fast Fashion ومنها متاجر Mango وH&M. كما قدّمت علامة Uniqlo اليابانية مؤخراً مجموعة من الأزياء لخريف وشتاء 2020 بالتعاون مع مصممة الحجاب البريطانية هنا تاجيما.