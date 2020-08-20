من مشغله المدمر.. زهير مراد يجمع تبرعات لضحايا بيروت

أطلق المصمم اللبناني زهير مراد إصداراً محدوداً من "تي-شيرت" قطنيّي يحمل عبارة Rise from the Ashes التي تعني "الانبعاث من الرماد" بهدف جمع التبرعات للمتضررين من انفجار بيروت.

وتختصر العبارة التي اختارها مراد لتزيين تصميمه فلسفة الشعب اللبناني الذي اتخذ من طائر الفنيق المنبعث من رماده رمزاً له. وأعلن أن مبيعات هذا التصميم سوف تذهب بالكامل إلى جمعيّة "فرح العطاء" التي تهتم بالاحتياجات الإنسانية لضحايا الانفجار.

كما لاقت هذه الخطوة التي اتخذها مراد دعماً عالمياً سريعاً، ورأينا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعارضات ونجمات ومشاهير يرتدون تصميم مراد دعماً وتعاطفاً مع أهل بيروت. وكان مشغل المصمم زهير مراد، الواقع في منطقة قريبة من مرفأ بيروت والمؤلف من 11 طابقاً ويضم فريق عمل مؤلفاً من 200 شخص، تعرّض للدمار جراء هذا الانفجار. ولحسن الحظ أنه كان فارغاً من العاملين الذين خرجوا منه قبل 10 دقائق من وقوع الانفجار.

إلى ذلك يُعتبر زهير مراد من المصممين المفضلين لدى النجمات العربيات والعالميات اللواتي يقبلن على ارتداء تصاميمه على البساط الأحمر لأشهر المهرجانات الفنية. ونذكر منهن أحلام، نانسي عجرم، جنيفر لوبيز، بريانكا شوبرا، تايلور سويفت.

وكان المصمم علّق على الدمار الذي لحق بمشغله في صفحته على موقع إنستغرام قائلاً: "قلبي مكسور ولا يمكنني التوقف عن البكاء، فمجهود سنوات طويلة من العمل ذهب في ثوانٍ". وتابع في هذا المجال: "رغم أن مقرنا في بيروت تعرض لأضرار شاملة، إلا أنني ممتن للغاية لسلامة عائلة مشغل زهير مراد وأتمنى أن يرقد ضحايا هذه الفاجعة بسلام. ويبقى قلبي مع كل من تأثر بهذه المأساة". وقد علقت النجمة جنيفر لوبيز على تعليقه قائلة: "أنا آسفة جداً ...هذا فظيع...أشكر الله على سلامتك وأرسل لك كل الحب والدعم خلال هذه الأوقات العصيبة".

كما يتوفر تصميم زهير مراد للبيع بسعر 25,99 دولار أميركي. وقد تم تنفيذه بقمصان ذات قصات متنوعة منها مزود بأكمام قصيرة، أو طويلة، أو بغطاء للرأس، ويمكن الحصول عليها عبر موقع represent.com/Beirut.