هذا هو سر صاحبات أطول شعر في العالم

تحمل نساء "ياو" الصينيات لقب صاحبات أطول شعر في العالم، إذ يبلغ متوسط طول شعرهن مترين ونجد بينهن صاحبة أطول شعر عالمياً، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. تُعرف هذه السيدة باسم كسي كيوبينغ ويبلغ طول شعرها 5,5 متر. ولكن ماذا تفعل هؤلاء النساء لتعزيز نمو الشعر وإبعاد الشيب عنه لما بعد سن السبعين؟

وتعيش هؤلاء النساء في قرية "هوانغلو" الصينية، ويُعرفن بالشعر القوي والطويل الذي لا يتم قصه سوى مرة واحدة في الحياة. وذلك عند بلوغهن سن الـ18 خلال احتفالية إعلان أنهن أصبحن بالغات وحاضرات للزواج. لا تستعمل هذه النساء أبداً المستحضرات الكيميائية والأدوات الكهربائية على الشعر. وهن يكتفين بغسله بمياه سلق الأرز المخمرة عملاً بتقليد يتوارثنه من جيل إلى جيل.

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فوائد ماء الأرز

تتميز مياه سلق الأرز بغناها بمضادات الأكسدة، المعادن، والفيتامين E. وهي عناصر مفيدة جداً للشعر وغنية بخصائص مجددة ومنعّمة تحافظ على ليونة الشعر وتزيل تجعيداته. كما أن النشاء الموجود في ماء الأرز يساهم بتقوية ألياف الشعر وإكسابها اللمعان.

ولتحضير ماء الأرز سوف يحتجن إلى نصف كوب من الأرز من أي نوع كان وكوبين أو ثلاثة من الماء.

• الوصفة السريعة

يكفي شطف الأرز بالقليل من الماء لتخليصه من الغبار والشوائب، ثم نقعه في الماء لمدة نصف ساعة على أن يتم فرك الأرز المنقوع باليد مما يسمح للفيتامينات والمعادن بالانتقال من الأرز إلى الماء. يمكن بعد ذلك تصفية الأرز من الماء التي تصبح جاهزة للاستعمال كمياه شطف للشعر تتمتع بمفعول مقوي ومغذي.

• الوصفة المخمّرة

لتخمير ماء الأرز يمكن وضعه بوعاء مغلق يترك بحرارة الغرفة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة. يمكن أيضاً ترك الأرز في الماء خلال مرحلة التخمير التي تتم في هذه الحالة بين 12 و14 ساعة وتصفيته بعد ذلك.

من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من عصير الصبار إلى هذا الماء نظراً لمفعوله المرطب والمملّس للشعر، كما يمكن إضافة 5 قطرات من زيت اللافندر التي تعيد التوازن إلى فروة الرأس. يمكن أيضاً تعطير ماء الأرز بزيت القرفة أو زيت الماكاداميا الأساسي.

يُنصح بحفظ ماء الأرز في الثلاجة، على أن يتم تطبيقه على الشعر الرطب لمدة 5 دقائق قبل شطفه بالماء. يُستعمل ماء الأرز لشطف الشعر مرة أو مرتين أسبوعياً.

نصائح عملية

• تجنّب فرك الشعر بقوة أثناء تجفيفه والنوم بشعر مبلل أو رطب، فمن شأن ذلك أن يتسبب بجفاف أليافه.

• تجنّب غسل الشعر بشكل يومي، فمن شأن ذلك أن يزيل الزيوت الطبيعية التي تغلّف ألياف الشعر مما يؤدي إلى إضعافه.

• شطف الشعر بخليط الخل الأبيض أو خل التفاح مع الماء قبل غسله بالشامبو مما يساهم في زيادة لمعانه، التخفيف من القشرة وتنظيفه بفعالية.

• تجنّب غسل الشعر بالماء الساخن الذي يؤدي إلى إضعافه وتكسّره.

• تجنّب استعمال الفرشاة لتسريح الشعر أثناء غسله أو عندما يكون رطباً والاستعانة بمشط عريض لتخليصه من التشابك.