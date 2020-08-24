5 وصفات منزلية سهلة وسريعة في القضاء على حب الشباب

يُعتبر حب الشباب من المشاكل التجميليّة الشائعة بين المراهقين والبالغين على السواء. هذا ما يجعل الحلول التجميلية والطبية المتوفرة لعلاجه عديدة، لكنها في معظم الأحيان مكلفة وتترافق مع بعض المضاعفات الممكنة. أما البديل عنها فيمكن أن يكون باعتماد العلاجات المنزلية التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال.

محلول خل التفاح

يُصنّف محلول خل التفاح ضمن الوصفات القديمة جداً والشديدة الفعالية في هذا المجال. لتحضيرها يكفي إضافة مقدار من خل التفاح إلى 8 مقادير من المياه المعدنية، على أن يتم تطبيق القليل من هذا الخليط بواسطة قطعة من القطن على أماكن ظهور حب الشباب في الوجه. يُترك هذا اللوشن على البشرة لمدة 10 دقائق يومياً قبل شطفه، فيساعد على تطهير البثور وتجفيفها دون أن تترك أي أثر على البشرة.

عجينة البيكربونات

يؤمن العلاج بالبيكربونات نتائج فورية، وهو يطبّق فقط على البثور وليس كقناع على كامل البشرة. لتحضيره يكفي خلط 3 ملاعق صغيرة من مسحوق البيكربونات مع ملعقة صغيرة من الماء للحصول على عجينة تطبّق فقط على البثور الكبيرة. يُترك البيكربونات على البشرة ليجف قبل شطفه بالماء، وهو يستعمل كعلاج يومي لحب الشباب على أن يُطبّق بعده كريم مرطب لتجنّب جفاف الجلد.

لوشن الشوفان

يناسب هذا اللوشن البالغين الذين يعانون من وقت إلى آخر من ظهور حب الشباب. يتميّز الشوفان بغناه بالفيتامينات من فئة B2 وB1 وB6 بالإضافة إلى المغنيزيوم والزنك والمنغنيز والفوسفور والسيلينيوم. وهو يتمتع بخصائص مهدّئة ومساعدة على التئام الندبات. لتحضير هذا اللوشن يكفي غلي حفنة من حبوب الشوفان في مقدار كوب من الماء لحوالي 10 دقائق، على أن يتم بعد ذلك تصفية المزيج وتركه ليبرد قبل تطبيق هذا اللوشن على البثور بواسطة قطعة من القطن. يُطبّق هذا اللوشن على بشرة نظيفة وجافة صباحاً ومساءً، ويمكن حفظه في إناء زجاجي لمدة أسبوع في الثلاجة.

معجون الأسبيرين

يتميّز عقار الأسبيرين بغناه بحمض الساليسيليك، وهو المكوّن الأساسي المستعمل في المراهم المضادة لحب الشباب. يسمح هذا الحمض بتنظيف مسام البشرة كما يتمتع بمفعول مقشّر ومضاد للتجاعيد. لتحضير هذا المعجون، يكفي سحق 4 حبات من الأسبيرين وإضافة القليل من الماء إليها للحصول على معجون يشبه في قوامه معجون الأسنان، على أن تضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل. تطبّق هذه الخلطة على مناطق ظهور حب الشباب وتترك عليها لمدة 10 دقائق قبل شطفها جيداً. يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون إلى هذه الخلطة في حالة البشرة الجافة جداً، وهي تستعمل مرتين أسبوعياً كحد أقصى.

لوشن الأعشاب

تناسب هذه الخلطة البشرة الشابة التي تعاني من مشكلة حب الشباب. وهي تعتمد على فوائد 3 نبتات عطريّة:

موضوع يهمك يُعرف الجل المستخرج من نبتة الألوفيرا بخصائصه التي تؤمّن عناية مثالية بالبشرة وتعالج عدداً كبيراً من مشاكلها. ولكن يبدو... هذه النبتة الصحراوية أقوى من الألوفيرا على التجاعيد العربية ستايل

• البقدونس الذي يتمتع بخصائص قابضة للمسام، مزيلة للاحتقان، مساعدة على التئام الندبات، ومبيّضة للبشرة.

• الصعتر الذي يتمتع بمفعول مطهّر، مساعد على انقباض المسام، وواقٍ من الزيوان.

• الترنجان الذي يتمتع بمفعول مهدئ ومساعد على التئام الندبات.

لتحضير هذا اللوشن يكفي إضافة حفنة من البقدونس، وحفنة من الترنجان، وبضعة أغصان من الصعتر إلى 100 ملليلتر من الماء الغالي. يترك هذا الخليط جانباً ليبرد قبل تصفيته، وبذلك يصبح جاهزاً للاستعمال. وهو يستعمل كلوشن على البشرة يومياً بعد تنظيفها، كما يمكن حفظه حتى 3 أيام في الثلاجة على أن يتم ترطيب البشرة بعد استعماله.