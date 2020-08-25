8 اتجاهات تكشف موضة خريف 2020

تقدّم موضة خريف 2020 مفهوماً جديداً للأنوثة بعيداً عن المعايير المتعارف عليها، فهي تزخر بالتصاميم الانسيابية والمتداخلة التي تعكس الحقائق الاجتماعية العصرية. أزياء الخريف المقبل تتلاعب بالأحجام من خلال قطع مبهمة حيناً وواضحة القصات حيناً آخر، تمّ تنفيذها بمواد رقيقة أو سميكة وفق مزاج المصمم ورؤيته الخاصة في عصر تعصف فيه الأزمات المتنوّعة. فيما يلي أبرز الاتجاهات الجديدة التي رصدناها في المجموعات التي تم تقديمها خلال أسابيع الموضة العالميّة للأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء القادمين.



1- معطف الجلد الأسود:

يُعتبر هذا المعطف أحد أبرز قطع الموسم الشتوي المقبل، والذي يُنتظر أن يحافظ على مكانة مميزة في خزانة من ترتديه لعدة مواسم وحتى سنوات قادمة. وقد تكرر ظهوره في جميع أسابيع الموضة العالمية من نيويورك، إلى لندن، فميلانو، وباريس. وقد لفتنا بقصّاته القريبة من الجسم في عرض Fendi وفي تنفيذه بالجلد المرن لدى Saint Laurent.

2- حضور بارز للوردي:

لم يغب الوردي عن ساحة الموضة رغم كونه لوناً ربيعياً أكثر منه خريفيّ. وقد توجه اهتمام المصممين نحوه بتدرجاته الفاتحة والجريئة على السواء، ورأيناه يتخذ شكل معطف طويل في مجموعة Alberta Ferreti، قميص من الموسلين في عرض Saint Laurent، وثوب ذات تصميم مبتكر في مجموعة Bottega Veneta، أو سترة كلاسيكية لدى Chanel.

3- بريق الفضة:

لم يعد بريق الفضة حكراً على المناسبات والسهرات، بعد ظهوره في مجموعات خريف 2020 الخاصة بالأزياء اليومية. وقد رأيناه يزيّن المعاطف والأثواب التي تمّ تنفيذها بخامات عصريّة مبتكرة. وقد رصدناه بشكل لافت في مجموعات Altuzarra وGiorgio Armani.

4- طبعة التنجيد:

يبدو أن طبعات التنجيد انتقلت من النسيج المستعمل للأثاث إلى الأزياء هذا الموسم. تعيدنا هذه الطبعات إلى عصور تاريخيّة غابرة مستحضرةً أيضاً أناقة قادمة إلينا من خمسينيّات وستينيّات القرن الماضي لتضفي لمسات من الحنين والترف على أزيائنا العصريّة. وقد تكرر ظهور هذه الطبعة في تصاميم Marchesa، Emilia Wickstead، وBalenciaga.

5- أزياء نسائيّة بقصّات رجاليّة:

يزداد إقبال النساء على التصاميم ذات القصات الرجاليّة، مما دفع دور الأزياء العالميّة إلى التوسع في هذا المجال وتقديم تصاميم نسائية تستحضر الأناقة الرجالية بأسلوب عصريّ. وقد رصدنا هذا الاتجاه بشكل لافت في مجموعات Marc Jacobs، Bottega Veneta، وD&G.



6- الأكتاف المدعّمة:

تعود إلينا الأكتاف المدعّمة مستحضرةً إطلالات من ذاكرة موضة ثمانينيّات القرن الماضي، ومضيفةً بعداً درامياً على الأزياء. وقد رصدناها في العديد من المجموعات الخريفيّة أبرزها Balenciaga، وAlexander McQueen.

7- خلطات لونيّة متضاربة:

تجمع هذه الخلطات ألواناً لا تتناسق مع بعضها للوهلة الأولى ولكنها تتعايش بتوازن لافت لايؤثّر على أناقة الإطلالة. تستهوي هذه الألوان السيدات اللواتي مللن التدرجات المحايدة وتؤمّن للمصممين فرصة إظهار مهارتهم في ابتكار خلطات لونيّة لافتة. وقد رصدناها في مجموعات الخريف التي قدمتها دور: Prada، وFendi، وLacost، وCarolina Herrera.

8- حيوية الشراريب:

تضفي الشراريب حيوية لافتة على الإطلالات وتميّزاً على الأزياء. وهذ ما يفسّر إقبال المصممين على استعمالها وتقديمها بأسلوب مستقبلي حيناً ومستوحى من تصاميم عشرينيّات القرن الماضي حيناً آخر. وقد رأيناها في عروض Givenchy ، وDior، Prada، وBottega Veneta.