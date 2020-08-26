رسائل تفاؤل لعروس 2020.. تصاميم زفاف مبهرة لمايكل سينكو

يُتهم العام 2020 بأنه حطّم أحلام وآمال الكثيرين فيما يتعلق بمشاريع العمل، والزواج، والسفر، نتيجة انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي. ولذلك قرر المصمم الفلبيني المستقر في دبي مايكل سينكو أن يبعث برسالة تفاؤل وأمل بغد أفضل عبر أحدث مجموعاته من أثواب الزفاف. وقد أطلق على هذه المجموعة عنوان The Impalpable Dream of Hope أو "حلم من أمل غير محسوس".

يُعرف مايكل سينكو بتصاميمه الفريدة التي تتهافت على ارتدائها أشهر النجمات العالميات، أمثال: لايدي غاغا، بيونسيه، جنيفر لوبيز، آيشواريا راي، وكايلي مينوغ. أما أشهر أثواب الزفاف التي صممها فارتدتها فيكتوريا سواروفسكي صاحبة دار سواروفسكي للكريستال في العام2017 خلال حفل زفافها الذي أقيم في إيطاليا. وبلغ وزن ثوبها المرصع بالكريستال 46 كيلوغراماً، فيما قدرت كلفته بحوالي مليون دولار أميركي.

وقدّم مايكل سينكو مجموعته الجديدة من أزياء الزفاف عبر تصوير خاص حمل توقيع المصمم روزين أنطونيو. وقد تم التصوير على خلفيّة أزهار برتقالية نارية لتبدو العروس أشبه بطائر الفنيق الذي ينبعث من ألسنة اللهيب كما تقول الأسطورة.

الإطلالات جاءت دراميّة من حيث الأحجام الكبيرة للتصاميم التي تزيّنت بالتطريز الكثيف وظهرت عليها الكشاكش متعددة الطبقات في بعض الأحيان. ولكنها حافظت أيضاً على رومانسية مستقاة من اللون الأبيض الذي خيّم على جميع الإطلالات، بالإضافة إلى استعمال الدانتيل الفاخر والطرحات الطويلة في العديد من التصاميم. تعرفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.