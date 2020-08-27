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في عيدها الـ50.. الملكة رانيا بإطلالة تحمل توقيعاً سعودياً

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
الملكة رانيا
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تحتفل الملكة رانيا ببلوغها الخمسين في 31 من الشهر الجاري. وقد ظهرت في هذه المناسبة بمجموعة من الصور تمّ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة تحمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي.

اختارت ملكة الأردن ثوباً من الكريب باللون الأبيض تزيّن بتطريزات ناعمة وأزرار كثيرة. وبدت في إطلالتها تشعّ أناقة وقوة في الوقت نفسه. وقد نشرت دار Ashi Studio صورة لها في صفحتها على موقع إنستغرام مرفقة بتعليق المصمم محمد آشي الذي قال: "أشعر بالفخر كون الملكة رانيا اختارت ارتداء هذا الثوب الذي صُمّم ليشعّ قوة. وأنا أتمنى لها بهذه المناسبة عيداً سعيداً."

الملكة رانيا في عيدها الخمسين الملكة رانيا في عيدها الخمسين

حرص المصمم السعودي، الذي يتخذ من باريس مقراً له حالياً، على نشر مجموعة من الصور في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء ملهمات من بينهن الملكة رانيا. وهو يعتبر أن كلا منا يحتاج إلى شخصيّات ملهمة بقوتهن وأناقتهن لإحداث التغيير المنشود في عالمنا الذي يرزح تحت ضغط الأزمات الصحية، الاجتماعية، والاقتصادية. وقد أتت صور الملكة رانيا هذه لتجسّد مصدر إلهام يوحي بالثقة والتفاؤل.

التصميم كما تم تقديمه في عرض آشي ستوديو التصميم كما تم تقديمه في عرض آشي ستوديو

المعروف عن الملكة رانيا أنها تحرص بانتظام على اختيار تصاميم تحمل توقيع مصممين عرب أمثال: إيلي صعب، جورج شقرا، حسين بظاظا، رالف المصري، قزي وإسطى...أما دار آشي من جانبها، فصممت مؤخراً الثوب الذهبي الذي ارتدته النجمة إيللي غولدينغ في أغنيتها المصورة الأخيرة. وهي صممت أيضاً الإطلالة المزينة بالريش الأسود التي ظهرت بها النجمة بيونسيه في فيلم Black is King الذي أنتجته ديزني مؤخراً وأخرجته بيونسيه بنفسها في إطار محاربة العنصريّة.

كلمات دالّة

#أزياء, #موضة, #الملكة رانيا
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