"بربري" أول دار أزياء فاخرة تصمم كمامات للوقاية من كورونا

يبدو أن تصميم الكمامات والأقنعة الواقية من انتشار وباء كورونا بدأ يستهوي دور الأزياء الفاخرة، التي أظهرت اهتماماً بهذا الأكسسوار المستجد على إطلالاتنا اليومية.

وكانت الأقنعة التي أطلقتها منذ مدة دار Off-White المتخصصة بأزياء الشارع (بسعر 105 دولارات) وتحمل توقيع مديرها الإبداعي فيرجيل آبلو قد لاقت اهتماماً بارزاً، وتحوّلت إلى التصميم الأكثر بحثاً على الإنترنت خلال النصف الأول من العام 2020. هذا الأمر سلّط الضوء أكثر على هذا الأكسسوار الذي أصبح أساسياً في إطلالاتنا.

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وفي هذا السياق، أعلنت دار "بربري" Burberry مؤخراً عن إطلاق تصميمين من الأقنعة سوف يتم بيعها عبر موقعها على الإنترنت. يتم صنع هذه الأقنعة من فضلات قماش تزيّنه طبعة مربعات Burberry الشهيرة. وهذا ما يجعل منها أول دار أزياء فاخرة تبدأ بتصميم أقنعة حامية.

ومن المنتظر أن تتوفر هذه الأقنعة بثلاث قياسات: صغير، متوسط، وكبير، وبلوني البيج والأزرق الفاتح. وهي مرفقة بغلاف يضمن الحفاظ على نظافتها.

أما سعرها فيبلغ 118 دولارا. وقد أعلنت الدار أنها ستتبرع بنسبة 20% من مردود بيع هذه الكمامات إلى مؤسسة Burberry للأعمال الإنسانية لاستعمالها في مجال الوقاية من وباء كورونا.